Ізюм став одним з логістичних центрів для наступу росіян на Донбас. Це місто на шляху з Росії через Куп'янськ (там окупанти навіть відновили залізничний міст для перекидання техніки).

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З Ізюма відкриваються два шляхи подальшого наступу на Донбас – одна дорога веде в сторону Слов'янська, інша – в бік Барвінкового. Також є шлях перекидання окупаційних сил на Лиман.

Саме для поновлення наступу на цих двох напрямках угруповання ворога проводить перегрупування військ. А для авіаційної підтримки підрозділів у районі на північ від міста Ізюм противник утримує в готовності до застосування вертолітну ескадрилью Ка-52.

Зважаючи, що перед окупантами зараз головне завдання – захопити Донецьку та Луганську область, то російські війська активно намагаються наступати від Ізюма в бік Слов'янська. На цій ділянці фронту йдуть активні бої. Цю інформацію підтвердив і очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На Ізюмському напрямку гаряче – ворог готує умови для чергової спроби наступу. Наші захисники готові до будь-якого розвитку подій, тримають позиції, завдають ворогу суттєвих втрат", – повідомив Олег Синєгубов.

Важливо! За даними Генштабу ЗСУ, на Слов’янському напрямку ворог концентрується зокрема на інженерному обладнанні позицій. Обстріли цивільної інфраструктури фіксувалися в районах Дібрівного, Курульки, Вірнопілля, Червоної Поляни та інших. Поблизу Довгенького ворог завдав авіаударів силами армійської авіації. Проводив штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Долина, успіху не мав, після завданих підрозділами сил оборони втрат відійшов.

Водночас на Лиманському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Ярова, Щурове, Старий Караван і Райгородок. Проводив штурмові дії поблизу Студенка, бойові дії тривають.

Варто відзначити, що до Ізюма ворог перекинув і окремі підрозділи, які напередодні зазначи чималих втрат у районі Довгенького.

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