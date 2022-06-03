Изюм стал одним из логистических центров для наступления россиян на Донбасс. Этот город на пути из России через Купянск (там оккупанты даже восстановили железнодорожный мост для опрокидывания техники).
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Из Изюма открываются два пути дальнейшего наступления на Донбасс – одна дорога ведет в сторону Славянска, другая – в сторону Барвенкового. Также есть путь опрокидывания оккупационных сил на Лиман.
Именно для возобновления наступления на этих двух направлениях группировка врага проводит перегруппировку войск. А для авиационной поддержки подразделений в районе к северу от города Изюм противник удерживает в готовности к применению вертолетную эскадрилью Ка-52 .
Учитывая, что перед оккупантами сейчас главная задача – захватить Донецкую и Луганскую область, российские войска активно пытаются наступать от Изюма в сторону Славянска. На этом участке фронта идут активные бои. Эту информацию подтвердил и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"На Изюмском направлении горячо – враг готовит условия для очередной попытки наступления. Наши защитники готовы к любому развитию событий, держат позиции, наносят врагу существенные потери", – сообщил Олег Синегубов.
Стоит отметить, что к Изюму враг опрокинул и отдельные подразделения, отметившие накануне немалые потери в районе Довгенького .
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