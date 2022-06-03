Російська пропаганда в перші дні війни використовувала чимало "штампів", повторюючи їх раз за разом. Серед них і фраза "потєрь нєт", заперечуючи, що їх військові гинуть в Україні. В ці слова свято вірили і росіяни, а рейтинг довіри до кремлівського диктатора Володимира Путіна зріс до 83%. Більше було лише у 2014 році, коли Росія окупувала Крим та розпочала війну проти України на Донбасі.

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Та мнимі успіхи російської пропаганди доволі швидко були змушені поступитися реаліям життя. А з ними й усвідомленням того, що "потєрі" таки є, і вони значні.

Безслідне зникнення розвідувальної роти

Одна з таких "потєр" – ціла розвідувальна рота, яка безслідно "зникла" в селищі Мала Рогань. Це село українські військові звільнили від окупантів ще 25 березня 2022 року під час боїв. Саме тоді й зникло близько 40 людей з військової частини 29760 з російського міста Луги, що в Ленінградській області.

Зниклих безвісти досі продовжують шукати їх рідні. Відтак публікують інформацію про їх розшук в соцмережі.



Росіяни шукають своїх родичів, які прийшли окупантами на українську землю / Скрін

Цілком ймовірно, що зниклі безвісти давно вже гниють в українській землі. Адже росіяни не завжди забирають тіла своїх загиблих солдат. Адже тоді їх треба офіційно визнавати загиблими та виплачувати компенсації родинам загиблих. А так вони просто числяться зниклими безвісти.

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А щодо конкретно тих, які "зникли" в Малій Рогані, то скоріш за все, вони загинули під час перестрілки. Історію про успішну атаку українських військових на ворога розповів один з тих, кому вдалося вижити. І він потрапив в український полон. Він саме військовослужбовець з тієї військової частини 29760, який до 25 березня і стояв в Малій Рогані. Саме вони й обстрілювали Харків та інші села і міста навколо нього. Його поранили під час перестрілки у Вільхівці. Під час цієї перестрілки шестеро окупантів потрапило в полон, решта – загинули.

Дивіться відео розповіді російського окупанта про обстріли Харкова та полон