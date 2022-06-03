Российская пропаганда в первые дни войны использовала немало "штампов", повторяя их раз за разом. Среди них и фраза "потер нет", отрицая, что их военные погибают в Украине. В эти слова свято верили и россияне, а рейтинг доверия к кремлевскому диктатору Владимиру Путину вырос до 83%. Больше всего было только в 2014 году, когда Россия оккупировала Крым и начала войну против Украины на Донбассе.

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Но успехи российской пропаганды довольно быстро были вынуждены уступить реалиям жизни. А с ними и осознанием того, что "потери" все-таки есть, и они значительны.

Бесследное исчезновение разведывательной роты

Одна из таких "потер" – целая разведывательная рота, бесследно "исчезнувшая" в поселке Малая Рогань. Это село украинские военные освободили от оккупантов еще 25 марта 2022 во время боев. В это время и исчезло около 40 человек из воинской части 29760 из российского города Луги в Ленинградской области.

Пропавших без вести до сих пор продолжают искать их родные. Следовательно, публикуют информацию об их розыске в соцсети.



Россияне ищут своих родственников, пришедших оккупантами на украинскую землю / Скрин

По всей вероятности, пропавшие без вести давно уже гниют в украинской земле. Ведь россияне не всегда уносят тела своих погибших солдат. Ведь тогда их нужно официально признавать погибшими и выплачивать компенсации семьям погибших. А так они просто числятся пропавшими без вести.

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А что касается конкретно тех, которые "исчезли" в Малой Рогане, то, скорее всего, они погибли во время перестрелки. Историю об успешной атаке украинских военных на врага рассказал один из тех, кому удалось выжить. И он попал в украинскую плен. Он именно военнослужащий из той воинской части 29 760, который до 25 марта и стоял в Малой Рогане. Именно они обстреливали Харьков и другие села и города вокруг него. Его ранили при перестрелке в Ольховке. Во время этой перестрелки шесть кафиров попали в плен, остальные – погибли.

Смотрите видео рассказа российского оккупанта об обстрелах Харькова и пленении