Российская армия в первый день пыталась захватить аэродром в Гостомеле. Он был необходим для быстрого наступления на Киев – сюда можно было авиацией опрокидывать дополнительные силы. При этом враг знал, где там расположены украинские силы, поэтому задавал прицельный удар по ним.

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По всей вероятности, тайные позиции украинских защитников сдали коллаборанты или шпионы. В этом убежден министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, о чем заявил во время телемарафона "Единые новости", сообщает 24 канал.

"Во время боя в Гостомеле, в первый день широкомасштабной агрессии 24 февраля, мы общались с стоящими на этих позициях бойцами. И которые встретили врага в первый день, когда было 40 вертолетов одновременно, пролетели и обстреливали ракетами, обстреливали тысячами выстрелов наших бойцов Они говорили, что, скорее всего, враг знал, где расположены наши позиции, поэтому несколько огневых точек были поражены первыми же ракетами, и мы понимаем, что это тоже проблема шпионов, диверсантов, работавших в то время и способствовавших тому. , что в первые минуты собственно враг имел такие определенные успехи", – рассказал Денис Монастырский.

Именно Гостомель принял удары российских кафиров в первые часы их вторжения. Все это произошло из-за белорусских властей, которые предоставили свою территорию для размещения российских войск, тем самым став соучастницей войны против Украины. Ведь наши власти не ожидали, что российская армия уйдет в наст с территории Беларуси.

Гостомель потребовался оккупантам, чтобы высаживать туда свою технику с помощью авиации, а уже отсюда сделать быстрое наступление на Киев. Там оккупанты пытались захватить украинскую столицу "за три дня". Но украинские защитники дали им бой, сбив несколько вертолетов врага в первые часы. Следовательно, проводить высадку в этом аэродроме, несмотря на то, что он был захвачен, было опасно.

Коллаборанты в Украине

Отдельно Денис Монастырский отметил коллаборантов, которые помогают российским оккупантам.

"Убежден, что путин и пришедшие сюда – орки считали, что вся наша страна за один – три дня полномасштабной агрессии превратится в страну коллаборантов. К счастью, этого не произошло. Мы можем говорить, что мы уверенно защищаем границы нашего государства .И мы не говорим о возможной оккупации Киева, Харькова, Сум, Чернигова", - сказал глава МВД.

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Он рассказал, что рядом с Национальной полицией работает Служба безопасности и Прокуратура по расследованию преступлений по коллаборационной деятельности.

"Факты, которые непосредственно расследует Национальная полиция – 540 производств. Относительно 40 человек уже есть соответствующие приговоры. Нас ждет большая работа в деоккупированной Харьковской области, а также Донецкой и Луганской областях. В целом нам нужно пересмотреть отношение к важнейшим позициям в нашем государстве", – отметил Денис Монастырский.

По словам министра, на захваченных территориях Украины действуют сотни коллаборантов. Многие из них – представители от политических партий "Оппозиционная платформа – При жизни" и "Коммунистическая партия Украины". Монастырский убежден, что после отступления российских войск из Украины многие из них последуют за оккупантами. Но жить в покое они не смогут. Ведь украинское правосудие догонит тех, кто предал Украину.

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