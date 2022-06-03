Додаткову техніку окупанти перевозять з території Росії. Про це повідомляють у Генеральному штабі зранку 3 червня.

Зверніть увагу В центрі Сєвєродонецька тривають бої, – Генштаб

Росіяни готують наступ на Слобожанському напрямку

На Слобожанському напрямку противник продовжує підготовку до наступу, поповнює запаси матеріальних засобів, озброєння і техніки з території російської федерації,

– мовиться в повідомленні.

З метою зниження наступального потенціалу наших військ здійснює вогневе ураження із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Оперативна інформація від Генштабу: основне

На Волинському та Поліському напрямках білоруські війська посилюють охорону на кордоні з Україною. Відбувається ротація підрозділів спецпризначення, збори спеціалістів зв'язку та інженерно-технічного складу. Існує загроза ракетних ударів з території Білорусі.

На Сіверському напрямку ворог завдав авіаударів по об'єктах цивільної інфраструктури в районі Гудового, Бачівська, Ходиного та Славгорода, що на Сумщині.

На Харківському напрямку росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру біля Башкирівки, Моспиного, Руської Лозової, Печенігів та Михайлівки; завдав авіаудару біля Нового.

На Слов'янському напрямку російські окупанти гатили по цивільній інфраструктурі поблизу Дібрівного, Курульки, Вірнопілля, Червоної Поляни, Довгенького. Штурмував Богородичне та Долину, але успіху не мав.

На Донецькому напрямку російські окупанти обстрілюють з артилерії Ярову, Щурове, Старий Караван і Райгородок. Вороги атакували Студенку. Бої досі тривають.

На Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники обстрілюють Борівське, Устинівка і Лисичанськ. У центрі Сєвєродонецька тривають бої.

На Бахмутському напрямку гатили по Покровському, Нью-Йорку, Золотому, Комишувасі, Миколаївці, Берестовому, Білогорівці та Врубівці.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій не було. Російські окупанти гатили по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Кам'янка, Веселе, Мар’їнка, Новомихайлівка, Авдіївка, Піски, Золота Нива.

На Південнобузькому напрямку росіяни обстрілювали Кавказ, Лепетиху, Дмитрівку, Осокорівку, Благодійне, Степову Долину.

Біля Попасної підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії 8 російської армії втратили щонайменше 50% особового складу, зброї та техніки.

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