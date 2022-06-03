Дополнительную технику кафиры перевозят с территории России. Об этом сообщают в Генеральном штабе с утра 3 июня.
Обратите внимание В центре Северодонецка продолжаются бои, – Генштаб
Россияне готовят наступление на Слобожанском направлении
На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к наступлению, пополняет запасы материальных средств, вооружения и техники на территории российской федерации,
– говорится в сообщении.
С целью снижения наступательного потенциала наших войск производит огненное поражение из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.
Оперативная информация от Генштаба: основное
- На Волынском и Полесском направлениях белорусские войска усиливают охрану на границе с Украиной. Происходит ротация подразделений спецназначения, собрание специалистов связи и инженерно-технического состава. Есть угроза ракетных ударов с территории Беларуси.
- На Северском направлении враг нанес авиаудары по объектам гражданской инфраструктуры в районе Гудового, Бачевска, Ходыного и Славгорода Сумской области.
- На Харьковском направлении россияне обстреляли гражданскую инфраструктуру возле Башкировки, Моспиного, Русской Лозовой, Печенегов и Михайловки; нанес авиаудару возле Нового.
- На Славянском направлении российские кафиры били по гражданской инфраструктуре вблизи Дибровного, Курульки, Вернополья, Красной Поляны, Довгенького. Штурмовал Богородичное и Долину, но успеха не имел.
- На Донецком направлении российские кафиры обстреливают из артиллерии Ярову, Щурово, Старый Караван и Райгородок. Враги атаковали Студенко. Бои до сих пор продолжаются.
- На Северодонецком направлении российские захватчики обстреливают Боровское, Устиновку и Лисичанск. В центре Северодонецка продолжаются бои.
- На Бахмутском направлении гатили по Покровскому, Нью-Йорку, Золотому, Камышевасу, Николаевке, Берестовому, Белогоровке и Врубовке.
- На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий не было. Российские кафиры готовили по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Каменка, Веселое, Марьинка, Новомихайловка, Авдеевка, Пески, Золотая Нива.
- На Южнобужском направлении россияне обстреливали Кавказ, Лепетиху, Дмитровку, Осокоровку, Благотворительное, Степную Долину.
- Около Попасного подразделения 150-й мотострелковой дивизии 8 русской армии потеряли не менее 50% личного состава, оружия и техники.