Основні зусилля білоруські війська зосереджують на "посиленні охорони державного кордону". Про це повідомили в ранковому зведенні Генштабу 3 червня.

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Під час перевірки бойової готовності збройних сил республіки білорусь проведено збори спеціалістів зв'язку та інженерно-технічного складу,

– мовиться в повідомленні.

Також на Волинському та Поліському напрямках відбувається ротація підрозділів спецпризначення Білорусі в прикордонних з Україною районах. Існує загроза завдання ракетних ударів з території цієї країни.

Ситуація на всіх напрямках зранку 3 червня

На Сіверському напрямку активних боїв не було. Ворог завдав авіаударів по об'єктах цивільної інфраструктури в районі Гудового, Бачівська, Ходиного та Славгорода Сумської області.

На Слобожанському напрямку росіяни готуються до наступу, поповнюють запаси матеріальних засобів, озброєння і техніки. Окрім того, вони обстрілюють позиції ЗСУ.

На Харківському напрямку активних ворожих дій не зафіксовано. Ворог обстріляв цивільну інфраструктуру біля Башкирівки, Моспиного, Руської Лозової, Печенігів та Михайлівки; завдав авіаудару біля Нового.

На Слов’янському напрямку ворог обстріляв цивільну інфраструктуру в районах Дібрівного, Курульки, Вірнопілля, Червоної Поляни, Довгенького. Штурмував Богородичне та Долину, але успіху не мав.

На Донецькому напрямку російські окупанти обстрілюють з артилерії такі населені пункти: Ярова, Щурове, Старий Караван і Райгородок. Штурмував Студенку, бойові дії тривають.

На Сєвєродонецькому напрямку російські загарбники обстрілюють Сєвєродонецьк, Борівське, Устинівка і Лисичанськ. У центральній частині Сєвєродонецька тривають бої.

На Бахмутському напрямку ворог здійснює обстріли в районах населених пунктів Покровське, Нью-Йорк, Золоте, Комишуваха, Миколаївка, Берестове, Білогорівка та Врубівка.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій не було. Обстрілював цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Кам'янка, Веселе, Мар’їнка, Новомихайлівка, Авдіївка, Піски, Золота Нива.

На Південнобузькому напрямку обстрілював Кавказ, Лепетиху, Дмитрівку, Осокорівку, Благодійне, Степову Долину.

На Попаснянському напрямку окремі підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії 8 російської армії втратили щонайменше 50% особового складу, озброєння та техніки.

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