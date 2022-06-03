Відповідне рішення ухвалили у Бюро промисловості та безпеки при Міністерстві торгівлі США. Відповідно, з цими 71 компаніями Сполучені Штати не можуть вести бізнес, якщо не отримають ліцензію від уряду.

Читайте також Країни, які видобувають якіснішу нафту, вже готуються замінити Росію, – Зеленський

Загалом у "чорному списку" вже 322 компанії

Зауважимо, що цей список регулярно поповнюється. Наразі мовиться про те, що до нього потрапили вже 322 компанії як з Росії, так і з Білорусі.

Як зазначають у виданні Reuters, до нього потрапили важливі для Росії та Білорусі підприємства. Зокрема ті, які займаються авіа- та суднобудуванням, а також науково-дослідні інститути з обох країн.

Достеменно відомо, що до "чорного списку" потрапили відразу кілька підрозділів академії наук країни-агресорки:

Інститут проблем передачі інформації імені А. А. Харкевича РАН,

Інститут проблем управління імені В. О. Трапєзнікова й інші.

Мовиться також про Воронезьке акціонерне літакобудівне товариство. Зауважимо, що це один із найбільших заводів у Росії, який займається виготовленням як пасажирських, так і вантажних літаків. Крім того, до списку потрапив Іркутський авіаційний завод. Він з 1934 року, коли його заснували, випустив майже 7 тисяч літаків. Мовиться про судні понад 20 типів. Крім того, підприємство займається випуском авіалайнерів МС-21, які цьогоріч мали почати використовувати.

США та її міжнародні партнери роблять усе можливе для того, щоб Росія не мала доступу до технологій, які дозволять продовжувати вести війну. На цьому наголосив Алан Естеве, заступник міністра торгівлі США з питань промисловості та безпеки. Саме для цього, підкреслив він, вводяться жорсткі обмеження та санкції. Зокрема, на компанії з країни-агресорки.

До теми Віцепрезидентка Європарламенту закликала позбавити Угорщину права голосу в ЄС

ЄС таки погодив 6 пакет санкцій

Як розповів журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, в Євросоюзі ухвалили шостий пакет санкцій проти Росії. Серед основного у ньому – запровадження часткового ембарго на нафту з країни-агресорки. На жаль, її продовжать транспортувати через нафтопровід "Дружба".

Крім того, пакет санкцій передбачає, що:

"Сбербанк" таки відключать від міжнародної платіжної системи SWIFT;

в Європі припинять мовлення російські пропагандистські канали;

проти деяких осіб запровадять персональні санкції.

Офіційно про затвердження усіх цих санкцій можуть повідомити сьогодні, 3 червня.

Варте уваги – Урсула фон дер Ляйєн наголосила, що ЄС має відкрити Україні перспективу для вступу: дивіться відео