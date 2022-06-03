Соответствующее решение было принято в Бюро промышленности и безопасности при Министерстве торговли США. Соответственно, с этими 71 компаниями США не могут вести бизнес, если не получат лицензию от правительства.
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Всего в "черном списке" уже 322 компании
Заметим, что этот перечень регулярно пополняется. Сейчас говорится, что в него попали уже 322 компании как из России, так и из Беларуси.
Как отмечают в издании Reuters , в него попали важные для России и Беларуси предприятия. В частности, занимающиеся авиа- и судостроением, а также научно-исследовательские институты из обеих стран.
Достоверно известно, что в "черный список" попали сразу несколько подразделений академии наук страны-агрессорки .
- Институт проблем передачи информации имени А. А. Харкевича РАН,
- Институт проблем управления имени В. А. Трапезникова и другие.
Речь также о Воронежском акционерном самолетостроительном обществе. Это один из крупнейших заводов в России, который занимается изготовлением как пассажирских, так и грузовых самолетов. Кроме того, в список попал Иркутский авиационный завод . Он с 1934 года, когда он был основан, выпустил почти 7 тысяч самолетов. Речь идет о судне более 20 типов. Кроме того, предприятие занимается выпуском авиалайнеров МС-21, которые в этом году должны были начать использовать.
США и ее международные партнеры делают все возможное, чтобы Россия не имела доступа к технологиям, которые позволят продолжать вести войну. Это подчеркнул Алан Эстеве, заместитель министра торговли США по вопросам промышленности и безопасности. Именно для этого, подчеркнул он, вводятся жесткие ограничения и санкции. В частности, на компании из страны-агрессорки.
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ЕС таки согласовал 6 пакет санкций
Как рассказал журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, в Евросоюзе приняли шестой пакет санкций против России . Среди основного в нем – введение частичного эмбарго на нефть из страны-агрессорки. К сожалению, ее продолжат транспортировать через нефтепровод "Дружба".
Кроме того, пакет санкций предусматривает, что:
- "Сбербанк" все же отключат от международной платежной системы SWIFT;
- в Европе прекратят вещание русские пропагандистские каналы;
- против некоторых лиц будут введены персональные санкции.
Официально об утверждении всех этих санкций могут быть уведомлены сегодня, 3 июня.