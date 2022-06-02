Катарина Барли объяснила, что Венгрия действительно может лишиться права голоса за нарушение верховенства права.

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По ее словам, в Венгрии премьер-министр Виктор Орбан "постепенно взял страну под полный контроль" , там "больше нельзя говорить о демократических и конституционных условиях".

Барли считает, что Венгрия злоупотребляет принципом единогласия в ЕС и использует его как средство шантажа.

Она добавила, что правило единогласного согласия всех стран-членов, необходимое для принятия основных решений на уровне ЕС, "существует со времен, когда ЕС состоял из шести стран… а сейчас это уже непрактично ".

К слову, ранее министр экономики Германии Роберт Габек призвал отменить принцип единогласия на уровне ЕС , заменив его решением квалифицированного большинства. Однако решение об отказе от единодушия также должно быть принято единогласно.

Что известно о поведении Венгрии в ЕС: коротко

Позиция и поведение Венгрии по поводу событий в Украине заставляет думать об очевидных вещах. Ведь страна сейчас выглядит как основная приспешница Путина в ЕС. Венгрия также не хотела соглашаться на 6 пакет санкций, но его удалось согласовать.

Под давлением и шантажом Венгрии в санкционном пакете сделали исключение. Долгое время она блокировала решение по 6-му пакету санкций против России. Поэтому страну освободили от нефтяного эмбарго .

Кроме того, Венгрия неадекватно реагирует и на "мелкие технические вопросы" о введении частичного эмбарго на российскую нефть.

Министр экономики Германии критиковал премьера Орбана за шантаж по нефтяному эмбарго. Он также призвал отменить принцип единодушия на уровне ЕС, заменив его решением квалифицированного большинства. Однако решение об отказе от единодушия также должно быть принято единогласно.

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