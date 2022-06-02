Катарина Барлі пояснила, що Угорщина дійсно може втратити право голосу за порушення верховенства права.

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За її словами, в Угорщині прем'єр-міністр Віктор Орбан "поступово взяв країну під повний контроль", там "більше не можна говорити про демократичні та конституційні умови".

Барлі вважає, що Угорщина зловживає принципом одноголосності в ЄС та використовує його як засіб шантажу.

Вона додала, що правило одноголосної згоди всіх країн-членів, необхідної для ухвалення основних рішень на рівні ЄС, "існує з часів, коли ЄС складався з шести країн… а зараз це вже непрактично".

До слова, раніше міністр економіки Німеччини Роберт Габек закликав скасувати принцип одностайності на рівні ЄС, замінивши його на рішення кваліфікованої більшості. Проте рішення про відмову від одностайності також має бути ухвалене одноголосно.

Що відомо про поведінку Угорщини в ЄС: коротко

Позиція та поведінка Угорщини щодо подій в Україні змушує думати про очевидні речі. Адже країна зараз виглядає як основна поплічниця Путіна в ЄС. Угорщина також не хотіла погоджуватись на 6 пакет санкцій, але його таки вдалось узгодити.

Під тиском та шантажем Угорщини в санкційному пакеті таки зробили виключення. Тривалий час вона блокувала рішення щодо 6-го пакету санкцій проти Росії. Тому країну звільнили від нафтового ембарго.

Окрім того, Угорщина неадекватно реагує й на "дрібні технічні питання" щодо запровадження часткового ембарго на російську нафту.

Міністр економіки Німеччини критикував прем'єра Орбана за шантаж щодо нафтового ембарго. Він також закликав скасувати принцип одностайності на рівні ЄС, замінивши його на рішення кваліфікованої більшості. Проте рішення про відмову від одностайності також має бути ухвалене одноголосно.

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