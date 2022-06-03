Наприкінці травня росіяни відключили український мобільний зв'язок та інтернет у Херсонській області. Мешканці залишалися без зв'язку 3 дні. Втім, сьогодні вранці на території області поновили роботу українських операторів мобільного зв'язку та інтернету.
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На Херсонщині відновили зв'язок
Так, три дні тому російські окупанти відключили український мобільний зв'язок та інтернет у Херсонській області. Після чого вони почали роздавати російські сім-карти в обмін на паспортні дані. Втім, українці чинили спротив, й в загарбників не залишилося вибору – вирішили відновити зв'язок.
Окупанти, почувши дух спротиву, все-таки сьогодні зранку дали живлення на українські мережі, і з'явився і Київстар, і Водафон. Тобто, відсьогодні окупант знов-таки зламався з планом змусити херсонців користуватися виключно російським інтернетом і зв'язком. Це ще одна перемога херсонців,
– сказав радник голови Херсонської ОВА, боєць ТРО Сергій Хлань.
Також за оперативною інформацією Херсонської військової адміністрації, 3 червня частково з'явився мобільний зв'язок у Нижньосірогозькій громаді, й частково є у місті Берислав Херсонської області. Мобільний зв'язок частково є на деокупованих територіях області: у Кочубеївській та Нововоронцовській тергромадах. Проте зв'язку з переважною більшістю територіальних громад встановити не вдається.
Ситуація на Херсонщині: останні новини
- 1 червня в Міноборони України розповіли, що наші бійці на Херсонщині визволили від росіян низку населених пунктів. Проте які саме населені пункти звільнили – поки невідомо.
- Російські загарбники продовжують утримувати у заручниках людей на тимчасово окупованій Херсонщині. Найгірше те, що вчора, 2 червня, вони зеленими коридорами не дозволили вивезти навіть дітей. А вже сьогодні російські військові захопили паспортні сервіси Херсона, й видають цивільним мешканцям міста свої документи.
- Також 3 червня окупанти намагалися вийти в бойове зіткнення з ЗСУ в районі Лозового на Херсонщині. Але українські захисники змусили ворога відступити, й тим довелося повернутися на вихідні позиції.
- Крім того, росіяни продовжують мародерити, зокрема й на Херсонщині. Є інформація, що російські загарбники розграбовують магазин "Епіцентр" у Херсоні.
- Цікаво, що російським окупантам зовсім нічого їсти, тому вони на Херсонщині наймаються збирати полуницю. Пропонують свої послуги за 50 гривень за годину – збирають полуницю на українських полях.
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