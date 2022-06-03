Наприкінці травня росіяни відключили український мобільний зв'язок та інтернет у Херсонській області. Мешканці залишалися без зв'язку 3 дні. Втім, сьогодні вранці на території області поновили роботу українських операторів мобільного зв'язку та інтернету.

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На Херсонщині відновили зв'язок

Так, три дні тому російські окупанти відключили український мобільний зв'язок та інтернет у Херсонській області. Після чого вони почали роздавати російські сім-карти в обмін на паспортні дані. Втім, українці чинили спротив, й в загарбників не залишилося вибору – вирішили відновити зв'язок.

Окупанти, почувши дух спротиву, все-таки сьогодні зранку дали живлення на українські мережі, і з'явився і Київстар, і Водафон. Тобто, відсьогодні окупант знов-таки зламався з планом змусити херсонців користуватися виключно російським інтернетом і зв'язком. Це ще одна перемога херсонців,

– сказав радник голови Херсонської ОВА, боєць ТРО Сергій Хлань.

Також за оперативною інформацією Херсонської військової адміністрації, 3 червня частково з'явився мобільний зв'язок у Нижньосірогозькій громаді, й частково є у місті Берислав Херсонської області. Мобільний зв'язок частково є на деокупованих територіях області: у Кочубеївській та Нововоронцовській тергромадах. Проте зв'язку з переважною більшістю територіальних громад встановити не вдається.

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