В конце мая россияне отключили украинскую мобильную связь и интернет в Херсонской области. Жители оставались без связи 3 дня. Однако сегодня утром на территории области возобновили работу украинских операторов мобильной связи и интернета.

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В Херсонской области возобновили связь

Так, три дня назад российские кафиры отключили украинскую мобильную связь и интернет в Херсонской области . После чего они начали раздавать российские сим-карты в обмен на паспортные данные. Впрочем, украинцы сопротивлялись, и у захватчиков не осталось выбора – решили восстановить связь.

Оккупанты, услышав дух сопротивления, все-таки сегодня утром дали питание на украинские сети, и появился и Киевстар, и Водафон. То есть с сегодняшнего дня оккупант опять-таки сломался с планом заставить херсонцев пользоваться исключительно российским интернетом и связью. Это еще одна победа херсонцев,

– сказал советник главы Херсонской ОВА, боец ТРО Сергей Хлань.

Также , по оперативной информации Херсонской военной администрации, 3 июня частично появилась мобильная связь в Нижнесерогозской общине, и частично находится в городе Берислав Херсонской области. Мобильная связь частично находится на деоккупированных территориях области: в Кочубеевской и Нововоронцовской тергромадах. Однако связи с подавляющим большинством территориальных общин установить не удается.

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