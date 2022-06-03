Так, украинские военные не дали врагам прорваться вперед, поэтому российским захватчикам пришлось вернуться на исходные позиции.

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Кроме этого случая, оккупанты не пытались идти в наступление.

Враг активных наступательных действий не вел. Но на рассвете попытался выйти в боестолкновение в районе Лозового в Херсонской области. Не имея успеха под нашим плотным огнем, ретировался на исходные позиции,

– сообщили в оперативном командовании "Юг".

Отметим, что прошлой ночью враг вел артиллерийско-минометные обстрелы по позициям ВСУ в Херсонской и Николаевской областях, но наши защитники продолжали защищать занятые рубежи.

Ситуация в Херсонской области очень сложная

Уже четвертые сутки жители Херсона и некоторых общин остаются без связи и интернета. Оккупанты в Херсоне захватили паспортные сервисы и начинают выдачу горожанам российских паспортов. Враги ограничивают передвижение людей, проводят фильтрационные мероприятия и углубляют гуманитарный кризис. Многие населенные пункты в Херсонской области остались без газа, воды и света. Кроме того, люди имеют очень большую потребность в медикаментах и гуманитарной помощи.

Активист Владимир Молчанов рассказал, что во временно оккупированном Херсоне "вторая армия мира" массово грабит местные магазины и заводы. Также оккупанты показательно "минируют" плотину Каховской ГЭС, ведь ожидают наступления Вооруженных Сил Украины. Такие действия захватчиков создали панику в Новой Каховке, ведь в случае взрыва на ГЭС жителей накроет волна высотой 16 метров. Но активист убежден, что это лишь запугивание, поскольку такие действия могут навредить оккупантам еще больше, чем ВСУ, поскольку там они имеют свои штабы.

Также 2 июня оккупанты разграбили "Эпицентр". Они грузовиками вывозили все товары в сторону аннексированного Крыма. Туда же вывозят урожай из региона, в частности зерно и черешню.

Тем временем ВСУ идут в наступление

В Херсонской области наши защитники имеют частичный успех. В частности, Вооруженным Силам Украины удалось освободить несколько населенных пунктов.

Спикер Министерства обороны Александр Мотузяник не назвал количество освобожденных населенных пунктов и пояснил, что подробности обнародуют тогда, когда это можно будет сделать.

Россияне пытаются сопротивляться контрнаступлению ВСУ. С этой целью российские спецподразделения взорвали мосты через реку Ингулец в районе населенных пунктов Давыдов Брод и Великая Александровка, что в Херсонской области.

Кроме этого, оккупанты ходят по домам жителей сел Херсонской области в форме ВСУ и устраивают провокации. Под видом украинских военных они расспрашивают, где сейчас позиции россиян. Тех, кто доверчиво начинает рассказывать, хватают и вывозят в неизвестном направлении без объяснений и связи.

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