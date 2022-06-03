Российские военные понесли потери и отошли

Соответствующую информацию во время брифинга озвучил представитель Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, сообщает 24 канал. По его словам, враг сосредоточился на попытке окружить наших защитников в районах Северодонецка и Лисичанска.

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Как рассказал Александр Мотузяник, Вооруженные Силы Украины свели на нет попытки россиян захватить поселки Метелкино и Белогоровка.

На Северодонецком направлении украинские войска свели на нет попытки российских оккупантов захватить поселки Метелкино и Белогоровка,

– сказал спикер Минобороны.

Веревщик уточнил, что российские военные понесли потери и отошли.

Оперативная информация о Северодонецке

Во время брифинга спикер Минобороны рассказал о ситуации в Северодонецке. Он сообщил, что по состоянию на утро 3 июня российские военные продолжают штурм Северодонецка.

Веревка отметил, что враг штурмует город при поддержке авиации. Также, по его словам, враг ведет штурмовые действия жилых районов центральной части Северодонецка.

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Спикер Минобороны добавил, что россияне несут потери в Северодонецке и активные бои продолжаются до сих пор.

Что известно о ситуации в Северодонецке

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