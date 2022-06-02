Утром 2 июня ВСУ нанесли врагу встречный удар. В настоящее время продолжаются бои. Украинские герои отбили несколько улиц и взяли пленных. Соответствующее заявление советник руководителя Офиса Президента Арестович сделал в эфире "Фейгина LIVE", передает 24 канал.

С немецким оружием не был бы вопрос Северодонецка, – Арестович

По словам Арестовича, наступление ведут так, что российские войска несут значительные потери.

Однако это не значит, что мы отразим Северодонецк. Но это был тактический ход очень серьезный,

– заявил советник главы ОП.

Арестович отметил, что для реализации этого хода требовались крепкие нервы и много умений. Он также добавил, что о некоторых других важных деталях расскажут потом. Главное, что следует знать сегодня: ВСУ удалось реализовать замысел. Российское командование уже дает приказы на содержание, а не захват Северодонецка.

Для россиян устроили ловушку

Арестович еще днем 2 июня рассказал об удачной операции в Северодонецке. Российские захватчики втянули врага в город, якобы "сдав" его. Российское командование – шокировано.

Советник главы ОП добавил, что украинские герои "мочат московских товарищей на мясо, несмотря на их преимущество в авиации и артиллерии". Арестович подчеркнул: украинские военные проявляют невероятное мужество.

Гайдай о Северодонецке

Сергей Гайдай – глава Луганской ОВА – сообщил, что российские захватчики контролируют большую часть города. Еще 20% Северодонецка – такая "серая зона". По словам Гайдая, украинские защитники удерживают позиции на одной части города.

Украинским героям удалось проводить успешные операции. ВСУ выбили россиян с некоторых улиц .

"Всем скептикам я скажу, что не стоит списывать со счетов Северодонецк. Еще рано! Город держится", – заявил глава Луганской ОВА.

Потери врага

Украинские защитники и защитницы продолжают наносить врагу потери. По состоянию на 2 июня известно о 30 850 ликвидированных кафиров.

Кроме того, удалось уничтожить:

танков – 1363 (+2) единиц,

боевых бронированных машин – 3354 (+11) единиц,

артиллерийских систем – 661 (+2) единиц,

РСЗО – 207 (+0) единиц,

средств ПВО – 95 (+1) единиц,

самолетов – 210 (+2) единиц,

вертолетов – 175 (+0) единиц,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 521 (+2),

крылатых ракет – 120 (+0),

кораблей /катеров – 13 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн – 2325 (+35) единиц,

специальной техники – 51 (+2).

Важно – ВСУ в Северодонецке оттеснили оккупантов с нескольких улиц: смотрите видео