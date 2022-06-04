Об этом 24 каналу сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. В частности, недавно кафиры фактически отжали сеть аптек в Херсоне.

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По словам Хланя, россияне на сегодняшний день собирают информацию по всему имуществу, а также о том, где находятся собственники.

Депутат рассказал, что кафиры заявляют – для того, чтобы имущество "сохранялось" , нужно, чтобы владельцы возвращались на оккупированную территорию Херсонщины. Так они хотят умерить выезд людей.

Конечно, многие пытаются покинуть сейчас оккупированный Херсон. Поэтому россияне это делают с единственной целью – чтобы присвоить себе имущество тех предпринимателей, которых нет на Херсонщине,

– объяснил Сергей Хлань.

По его словам, россияне хотят только разграбить наши территории.

Сергей Хлань об исчезновении коллаборантов и ограблении в Херсонской области:



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