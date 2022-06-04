Об этом 24 каналу сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. В частности, недавно кафиры фактически отжали сеть аптек в Херсоне.
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По словам Хланя, россияне на сегодняшний день собирают информацию по всему имуществу, а также о том, где находятся собственники.
Депутат рассказал, что кафиры заявляют – для того, чтобы имущество "сохранялось" , нужно, чтобы владельцы возвращались на оккупированную территорию Херсонщины. Так они хотят умерить выезд людей.
Конечно, многие пытаются покинуть сейчас оккупированный Херсон. Поэтому россияне это делают с единственной целью – чтобы присвоить себе имущество тех предпринимателей, которых нет на Херсонщине,
– объяснил Сергей Хлань.
По его словам, россияне хотят только разграбить наши территории.
Сергей Хлань об исчезновении коллаборантов и ограблении в Херсонской области:
Ситуация в Херсонской области: последние новости
- 1 июня в Минобороны Украины рассказали, что наши бойцы в Херсонской области освободили от россиян ряд населенных пунктов . Соответствующую информацию сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник. Однако он не назвал населенные пункты.
- Уже 3 июня советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, что украинские войска в Херсонской области продвинулись на 8 километров . Российские кафиры пытаются выбить наших воинов с их позиций, но безрезультатно.
- Накануне еще 29 мая советник министра внутренних дел Вадим Денисенко заявил, что на отдельных частях Херсонского и Запорожского направлений ВСУ продвинулись на 8 – 10 километров .
- На временно оккупированной территории области уже 5 сутки не работают украинские операторы и интернет. Россияне держат в полной информационной блокаде жителей Херсона.
- Также кафиры в Херсоне захватили паспортные сервисы и раздают российские документы.
- Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута заявил, что с территории области не удалось вывезти "зелеными коридорами" ни одного ребенка . Он подчеркнул, что власти Украины делали все возможное для того, чтобы вывезти хотя бы детей, но и этого оккупанты не разрешили.
- Интересно, что появилась информация о том, что кафиры на Херсонщине нанимаются собирать клубнику . За 50 гривен в час враги собирают клубнику у украинцев на полях. Кафиры сами предлагают свои услуги, чтобы хоть как-то прокормиться.
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