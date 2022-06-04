Про це 24 каналу повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Зокрема, нещодавно окупанти фактично віджали мережу аптек у Херсоні.

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За словами Хланя, росіяни на сьогодні збирають інформацію щодо всього майна, а також про те, де перебувають власники.

Депутат розповів, що окупанти заявляють – для того, аби майно "зберігалося", треба щоб власники поверталися на окуповану територію Херсонщини. Так вони хочуть стримати виїзд людей.

Звісно, багато людей намагаються покинути зараз окупований Херсон. Тож росіяни це роблять з єдиною метою – щоб привласнити собі майно тих підприємців, яких немає на Херсонщині,

– пояснив Сергій Хлань.

За його словами, росіяни хочуть лише розграбувати наші території.

Сергій Хлань про зникнення колаборантів та пограбування на Херсонщині:



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