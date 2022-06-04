Об этом сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко. Он отметил, что гауляйтера Чернобаевки светит до 10 лет заключения за сотрудничество с оккупантами.

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Возглавил оккупационную "власть" в Чернобаевке добровольно

Как отмечают в СБУ, Юрий Турулев сам согласился занять должность так называемого "главы администрации Чернобыевской территориальной общины Херсонской области".

Правоохранители подчеркивают, что Турулев – не просто поклонник "русского мира". Он еще и устраивает преследование тех горожан, у которых есть проукраинская позиция. Кроме того, он полностью незаконно распоряжается коммунальным имуществом в Чернобаевке.

За сотрудничество с оккупантами Юрию Турулеву грозит до 10 лет за решеткой. Также у него конфискуют имущество. Ранее он был начальником херсонского поста автостанции. А гауляйтером Чернобаевки был назначен 5 мая 2022 года.

Под санкции ЕС попали коллаборанты из Херсона и Мелитополя

3 июня Европейский Союз принял шестой пакет санкций против России. В нем есть пункт, предусматривающий персональные ограничения. И они, как оказалось, касаются коллаборантов из Херсонской области, а также Мелитополя .

Всего в списке пять человек. Речь идет о гауляйтере Херсонщины Владимире Сальдо. Его кафиры назначили "головой" после захвата Херсонского городского совета.

Кроме того, список пополнил Кирилл Стремоусов. Коллаборант почему-то называет себя "заместителем" так называемого "главы военно-гражданской администрации Херсонской области".

А еще в санкционном списке бывшие заместители мэра Херсона Татьяна Кузьмич и Сергей Черевко. Попала в список также ставилица кафиров в Мелитополе Галина Данильченко.

Заметим, что последняя решила уйти в отставку . Соответствующее решение "начальница военно-гражданской администрации Мелитополя" приняла после взрыва в городе. Женщина откровенно запаниковала, ведь подозревала, что могла стать жертвой.

Сам взрыв прогремел в конце мая . Произошло это вблизи так называемой военно-гражданской администрации коллаборанта, а также дома псевдогубернатора Евгения Балицкого.

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