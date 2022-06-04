Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко. Він зазначив, що гауляйтеру Чорнобаївки світить до 10 років ув'язнення за співпрацю з окупантами.

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Очолив окупаційну "владу" у Чорнобаївці добровільно

Як зазначають у СБУ, Юрій Турульов сам погодився обійняти посаду так званого "голови адміністрації Чорнобаївської територіальної громади Херсонської області".

Правоохоронці підкреслюють, що Турульов – не просто прихильник "русского міра". Він ще й влаштовує переслідування тих містян, які мають проукраїнську позицію. Крім того, він абсолютно незаконно розпоряджається комунальним майном у Чорнобаївці.

За співпрацю з окупантами Юрію Турульову загрожує до 10 років за ґратами. Також у нього конфіскують майно. Зазначимо, що раніше він був начальником херсонського посту автостанції. А гауляйтером Чорнобаївки його призначили 5 травня 2022 року.

Під санкції ЄС потрапили колаборанти з Херсонщини та Мелітополя

3 червня Європейський Союз ухвалив шостий пакет санкцій проти Росії. У ньому є пункт, який передбачає персональні обмеження. І вони, як виявилось, стосуються колаборантів з Херсонської області, а також Мелітополя.

Усього в списку п'ятеро осіб. Мовиться про гауляйтера Херсонщини Володимира Сальдо. Його окупанти призначили "головою" після захоплення Херсонської міської ради.

Крім того, список поповнив Кирило Стремоусов. Колаборант чомусь називає себе "заступником" так званого "голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області".

А ще у санкційному списку колишні заступники мера Херсона Тетяна Кузьмич і Сергій Черевко. Потрапила до переліку також ставлениця окупантів у Мелітополі Галина Данильченко.

Зауважимо, що остання вирішила піти у відставку. Відповідне рішення "начальниця військово-цивільної адміністрації Мелітополя" ухвалила після вибуху у місті. Жінка відверто запанікувала, адже підозрювала, що могла стати жертвою.

Сам вибух прогримів наприкінці травня. Сталося це поблизу так званої військово-цивільної адміністрації колаборанту, а також оселі псевдогубернатора Євгена Балицького.

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