У санкційному списку 5 колаборантів

До санкційного списку Європейського Союзу потрапив гауляйтер Херсонщини Володимир Сальдо. Наприкінці квітня окупанти захопили Херсонську міську раду та будівлю обласної адміністрації, де й представили так званого "керівника" Херсонщини Володимира Сальдо.

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Також під обмеження потрапив росіянин Кирило Стремоусов, який називає себе "заступником" так званого незаконного "голови військово-цивільної адміністрації Херсонської області".

Серед інших колаборантів із Херсону, які потрапили під санкції ЄС, також Сергій Черевко й Тетяна Кузьмич. Окрім того, ЄС запровадив санкції щодо російської ставлениці у Мелітополі Галини Данильченко.

Данильченко вирішила зректися своєї посади

Наприкінці травня у центрі Мелітополя стався потужний вибух неподалік так званої військово-цивільної адміністрації колаборантів та будинку фейкового "губернатора" Євгена Балицького.

За однією з версій, вибух міг бути спробою замаху на Балицького. Повідомлялося, що внаслідок вибуху серед поранених, ймовірно, племінниця гауляйтера області – Євгенія Зайцева.

Після цього колаборантка Галина Данильченко, якій у Кремлі відвели роль так званого "начальника військово-цивільної адміністрації Мелітополя", вирішила піти у відставку. Вона буцімто могла стати жертвою вибуху в Мелітополі.

Данильченко запропонували звільнитися за однієї умови – вона здасться українським спецслужбам.

Новий пакет санкцій ЄС проти Росії

Європейський Союз 3 червня остаточно затвердив 6 пакет санкції проти Росії. Країнам ЄС знадобився майже цілий місяць, щоб досягти згодити щодо санкцій, адже Єврокомісія ще на початку травня представила проєкт обмежень проти Росії.

Відомо, що розширення санкцій блокувала Угорщина, яка була проти ухвалення нафтового ембарго. У підсумку країни ЄС ухвалили санкції які передбачають ембарго на російську нафту, яку транспортують морем, відключення від SWIFT "Сбербанка", припинення трансляції пропагандистських каналів та персональні санкції.

Під персональними санкціями опинилася родина прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова, коханка Путіна, російські військовослужбовці, які керували підрозділами під час бойових дій на території України, та ніші.

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