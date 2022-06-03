ЄС ввів санкції проти родини прессекретаря Путіна

Рада ЄС у рамках розширення санкцій проти Росії за військову агресію затвердила санкції щодо ще 65 осіб та 18 компаній, повідомляє 24 канал.

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Під санкції потрапила родина прессекретаря Володимира Путіна Дмитра Пєскова. Зокрема, його дружина – російська фігуристка Тетяна Навка, син Микола та донька Єлизавета.

До санкційного списку потрапили Аліна Кабаєва, яка відома як коханка Путіна. Під санкції потрапили зрадники та колаборанти Володимир Сальдо, Кирило Стремоусов й Галина Данильченко.

ЄС запровадив нові санкції проти політиків, пропагандистів, бізнесменів і членів родин. Під санкціями опинилися і російські військовослужбовці, які керували підрозділами під час бойових дій на території України.

Під санкціями опинилися відповідальні за терор у Бучі

Йдеться про полковника Азатбека Омурбекова – командира 64-ї окремої мотострілецької бригади 35-ї армії, який керував російськими військами у Бучі, та ще низки осіб з керівництва 64-ї бригади.

Також під санкції потрапив генерал-полковник Міхаїл Мізінцев, який здійснював керівництво облогою Маріуполя.

У ЄС прокоментували виключення із санкцій патріарха Кирила

Нові санкції Євросоюзу не зачепили одіозного патріарха Кирила, який відкрито благословляв на геноцид українців. Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що релігійні лідери не повинні бути захищені від відповідальності.

Виключення зі списку санкцій патріарха Кирила свідчить про обмеженість зовнішньої політики, заснованої на одностайності... Релігійні лідери не повинні бути захищені від відповідальності,

– сказав він.

Повідомлялося, що Угорщина блокувала 6 пакет санкцій, адже вимагала виключити Кирила зі списку осіб, проти яких запроваджують обмеження.

Зеленський подякував за нові санкції проти Росії

Український президент Володимир Зеленський висловив подяку президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та главі Європейської ради Шарлю Мішелю за 6 пакет санкцій проти Росії.

6-й пакет санкцій посилить тиск на агресора, позбавивши прибутків від продажу нафти. Скасування на рік тарифів і квот на імпорт з України підтримає виробників, зокрема аграріїв, допоможе відновленню економіки,

– зауважив президент.

Що відомо про новий пакет санкції проти Росії

Єврокомісія ще на початку травня представила проєкт 6 пакета санкції проти Росії за військову агресію в Україні. Та Угорщина блокувала ухвалення санкцій через нафтове ембарго.

У підсумку членам ЄС знадобився майже цілий місяць, щоб досягти згодити щодо санкцій, які передбачають:

ембарго на російську нафту, яку транспортують морем;

відключення від SWIFT "Сбербанка";

припинення трансляції пропагандистських каналів;

персональні санкції.

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