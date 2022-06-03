В санкционном списке 5 коллаборантов

В санкционный список Европейского Союза попал гауляйтер Херсонщины Владимир Сальдо. В конце апреля кафиры захватили Херсонский городской совет и здание областной администрации, где и представили так называемого "руководителя" Херсонщины Владимира Сальдо.

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Также под ограничения попал россиянин Кирилл Стремоусов, называющий себя "заместителем" так называемого незаконного "председателя военно-гражданской администрации Херсонской области".

Среди других коллаборантов из Херсона, попавших под санкции ЕС, также Сергей Черевко и Татьяна Кузьмич. Кроме того, ЕС ввел санкции в отношении российской ставленницы в Мелитополе Галины Данильченко.

Данильченко решила отречься от своей должности

В конце мая в центре Мелитополя произошел мощный взрыв недалеко от так называемой военно-гражданской администрации коллаборантов и здания фейкового "губернатора" Евгения Балицкого.

По одной из версий, взрыв мог быть попыткой покушения на Балицкого. Сообщалось, что в результате взрыва среди раненых , вероятно, племянница гауляйтера области – Евгения Зайцева.

После этого коллаборантка Галина Данильченко, которой в Кремле отвели роль так называемого "начальника военно-гражданской администрации Мелитополя", решила уйти в отставку . Она якобы могла стать жертвой взрыва в Мелитополе.

Данильченко предложили уволиться при одном условии – она покажется украинским спецслужбам.

Новый пакет санкций ЕС против России

Европейский Союз 3 июня окончательно утвердил 6 пакет санкции против России . Странам ЕС понадобился почти целый месяц, чтобы достичь согласия санкций, ведь Еврокомиссия еще в начале мая представила проект ограничений против России.

Известно, что расширение санкций блокировалась Венгрией, которая была против принятия нефтяного эмбарго. В итоге страны ЕС приняли санкции, предусматривающие эмбарго на российскую нефть, транспортируемую по морю, отключение от SWIFT "Сбербанка", прекращение трансляции пропагандистских каналов и персональные санкции.

Под персональными санкциями оказалась семья пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, любовница Путина, российские военнослужащие, руководившие подразделениями во время боевых действий на территории Украины, и ниши.

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