Все для того, щоб продавати там пальне, завезене з Криму. Про це командування "Південь" повідомило про дані станом на 5 червня.
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Окупанти забирають у людей на Херсонщині бізнес
Оперативне командування "Південь" повідомило, що окупаційна влада на Херсонщині відбирає приватний бізнес у місцевих підприємців.
Зокрема, загарбники хочуть привласнити регіональні АЗС, щоб на них продавати завезене з Криму пальне,
– повідомили в ОК "Південь".
Там також пояснили, що загалом на Півдні ситуація динамічно-напружена. Противник намагався покращити своє положення, проте йому нічого не вдалось. Саме тому ворог укріплюється на оборонних рубежах.
Варто пригадати, що наші ракетно-артилерійські підрозділи знищили:
- 59 російських окупантів;
- танк;
- 6 інших броньованих машин;
- зенітно-ракетний комплекс "ТОР М1";
- реактивну систему залпового вогню;
- самохідну гаубицю "Гвоздика";
- 5 автівок.
"Також в 3 різних населених пунктах Херсонщини знищено 3 польових склади боєприпасів", – повідомило командування.
Обстріли на Миколаївщині та кораблі у морі
На Миколаївщині ворог продовжує обстріли населених пунктів вздовж лінії зіткнення і в тилу наших підрозділів, намагаючись створити ілюзію свого панування на максимально можливій частині області,
– повідомили в ОК "Південь".
У Чорному ж морі корабельне угруповання ворожих кораблів вкотре переформатовується. Станом на ніч проти 6 червня в готовності до нанесення ракетних ударів з моря перебуває:
- надводний корабель;
- підводний човен;
- вони споряджені 12 крилатими ракетами;
- готові до дій 5 великих десантних кораблів.
Командування також пояснило, що заборонено:
- ходити на узбережжя, що є наразі не місцем відпочинку, а потенційним рубежем оборони;
- купатись в морі через загрозу детонації морських мін.
Останні новини з Херсонщини
- У тимчасово окупованому Херсоні місцеві мешканці відмовляються користуватись рублями. Тому окупанти вдаються до погроз – кажуть, що заберуть на знищать їхнє майно.
- 4 червня депутат з Херсонщини розповів, що окупанти влаштували людям інформаційну блокаду. Це трапилось після успіхів ЗСУ – очевидно, окупанти відчувають поразку та бояться, що це помітять люди. Саме тому в області вже 5-ту добу немає зв'язку.
- Збройні Сили України активно ліквідовують росіян та звільняють від них наші населені пункти. Це налякало солдат, тому вони просять, щоб їх забрали з Херсона.
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