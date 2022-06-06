В составе российской армии воюет много предателей Украины. Они думали, что оказались на стороне победителей и избегут ответственности за свои преступления.

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Пленный снайпер

Отважным героям 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ удалось взять в плен российского снайпера. Впрочем, их ждал еще один "сюрприз".

Когда они начали изучать информацию о задержанном враге, выяснилось, что он родился в Житомирской области. Предателю всего 20 лет, и теперь все его надежды на счастливую жизнь разрушены. Ему придется провести за решеткой очень много времени, где у него будет много возможностей пожалеть о своем решении.

Задержанный снайпер: фото

Новости фронта: последние события

На Востоке враг не прекращал штурмовые действия, но все, чего ему удалось достичь – это новые потери. Воины ВСУ ликвидировали как минимум 48 российских оккупантов, также враг потерял два миномета и три АТТ.

Российские оккупанты продолжают бить по приграничным районам Сумской и Черниговской областей. Только в течение часа враг совершил три обстрела.

Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил о состоянии азовцев, находящихся в российском плену. По его словам, они живы и здоровы, хотя россияне не удерживают их в надлежащих условиях. Ранее президент Владимир Зеленский сообщал о том, что в плену россиян находятся 2,5 тысячи мужественных защитников и защитниц Мариуполя.

Российские оккупанты не прекращают попыток оккупировать Северодонецк. Враг бросает на штурм большие силы, но ВСУ не дают российским оккупантам продвинуться. Ситуация в городе очень динамичная и меняется каждый час. Согласно последней информации, оккупанты контролируют восточную часть города, сейчас там продолжаются бои. Также врагу не удалось оцепить наших героев, как он это себе планировал.

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