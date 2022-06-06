У складі російської армії воює багато зрадників України. Вони думали, що опинилися на стороні переможців та уникнуть відповідальності за свої злочини.

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Полонений снайпер

Відважним героям 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ вдалося взяти у полон російського снайпера. Втім, їх чекав ще один "сюрприз".

Коли вони почали вивчати інформацію про затриманого ворога, з'ясувалося, що той народився у Житомирській області. Зраднику лише 20 років, і тепер всі його надії на щасливе життя зруйновані. Йому доведеться провести за ґратами дуже багато часу, де в нього буде багато можливостей пошкодувати про своє рішення.

Затриманий снайпер: фото

Новини фронту: останні події

На Сході ворог не припиняв штурмових дій, але усе, чого йому вдалося досягнути – це нових втрат. Воїни ЗСУ ліквідували як мінімум 48 російських окупантів, також ворог втратив два міномети та три АТТ.

Російські окупанти продовжують гатити по прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Лише впродовж години ворог здійснив три обстріли.

Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про стан азовців, які перебувають у російському полоні. За його словами, вони живі та здорові, хоч росіяни й не утримують їх в належних умовах. Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв про те, що у полоні росіян перебувають 2,5 тисячі мужніх захисників та захисниць Маріуполя.

Російські окупанти не припиняють спроб окупувати Сєвєродонецьк. Ворог останньою на штурм великі сили, але ЗСУ не дають російським окупантам просунутися. Ситуація у місті дуже динамічна та змінюється щогодини. Згідно з останньою інформацією, окупанти контролюють східну частину міста, зараз там тривають бої. Також ворогу не вдалося оточити наших героїв, як він це собі планував.

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