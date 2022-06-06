У складі російської армії воює багато зрадників України. Вони думали, що опинилися на стороні переможців та уникнуть відповідальності за свої злочини.
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Полонений снайпер
Відважним героям 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ вдалося взяти у полон російського снайпера. Втім, їх чекав ще один "сюрприз".
Коли вони почали вивчати інформацію про затриманого ворога, з'ясувалося, що той народився у Житомирській області. Зраднику лише 20 років, і тепер всі його надії на щасливе життя зруйновані. Йому доведеться провести за ґратами дуже багато часу, де в нього буде багато можливостей пошкодувати про своє рішення.
Затриманий снайпер: фото
Новини фронту: останні події
- На Сході ворог не припиняв штурмових дій, але усе, чого йому вдалося досягнути – це нових втрат. Воїни ЗСУ ліквідували як мінімум 48 російських окупантів, також ворог втратив два міномети та три АТТ.
- Російські окупанти продовжують гатити по прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей. Лише впродовж години ворог здійснив три обстріли.
- Секретар РНБО Олексій Данілов повідомив про стан азовців, які перебувають у російському полоні. За його словами, вони живі та здорові, хоч росіяни й не утримують їх в належних умовах. Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв про те, що у полоні росіян перебувають 2,5 тисячі мужніх захисників та захисниць Маріуполя.
- Російські окупанти не припиняють спроб окупувати Сєвєродонецьк. Ворог останньою на штурм великі сили, але ЗСУ не дають російським окупантам просунутися. Ситуація у місті дуже динамічна та змінюється щогодини. Згідно з останньою інформацією, окупанти контролюють східну частину міста, зараз там тривають бої. Також ворогу не вдалося оточити наших героїв, як він це собі планував.
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