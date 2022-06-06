Зараз вони перебувають не в найкращих умовах, але з ними усе добре. Про це 24 каналу ексклюзивно розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

Увага Зеленський нагородив "За мужність та відвагу" 503 батальйон морпіхів, який захищав Маріуполь

Сьогодні вони не в комфортних умовах, це треба визнати. Принаймні вони живі та здорові,

– зазначив Данілов.

І додав, що хоча б у них є їжа та вода. Однак секретар РНБО наголосив, що потрібно розуміти – наші воїни зараз перебувають у ворога.

"Ми будемо сподіватися, що рано чи пізно вони повернуться до нашої країни. Україна робить усе від себе залежне. Однак багато інформації зараз закрито, щоб усі ці процеси не зірвались", – додав Данілов.

Раніше Данілов 24 каналу повідомляв, що українських захисників Маріуполя, які героїчно тримали оборону на заводі "Азовсталь", а тепер перебувають у полоні окупантів, обміняють на полонених росіян. Секретар РНБО запевнив, що до українських воїнів не застосовують тортур та насилля.

Повністю інтерв'ю з Даніловим: дивіться відео

Евакуація з "Азовсталі": що відомо

Українські бійці майже 3 місяці мужньо боронили Маріуполь від російських загарбників. Військові тримали оборону, попри те, що сили окупантів переважали в рази.

Однак 16 травня українське військове керівництво дало наказ представникам гарнізону Маріуполя зберегти власне життя та вийти з "Азовсталі", яку називали фортецею Маріуполя.

Захисників вивезли на тимчасово окуповані території: до Новоазовська та Оленівки. За даними британської розвідки, з "Азовсталі" вийшло близько 1 700 українських воїнів.

Процес проходить за посередництва Червоного Хреста та ООН. Важливо, що кожен український військовий був зареєстрований, оскільки російські окупанти можуть вчиняти злочини проти полонених. Президент Володимир Зеленський впевнений, що усіх бійців обміняють.

Із захисниками практично немає зв’язку. Рідні нічого не знають про них. Раніше дружина командира полку "Азов" Дениса Прокопенка Катерина змогла зідзвонитися з чоловіком, він сказав, що у бійців більш-менш задовільні умови.

У Міноборони зазначали, що Україна має інформацію про умови захисників Маріуполя, але вона не публічна.

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