Наша держава дотримується гуманного ставлення до російських військовополонених та забезпечує їм все згідно з міжнародним правом.

Важливо У полоні росіян понад 2,5 тисячі військових з "Азовсталі", – Зеленський

Також в умовах воєнного стану Україна ухвалила нормативно-правові акти, які допомагають регулювати порядок поводження з військовополоненими, а також їх тримання.

Відомо, що наша держава не може притягнути військовополонених до відповідальності за безпосередню участь у бойових діях. У випадку, якщо вони не скоювали воєнних та інших визначених міжнародним правом злочинів. Саме тому їх тримають у спеціальних місцях з метою запобігання подальшої участі у воєнних діях і це не є формою покарання.

Українська сторона готова, як це передбачено міжнародними договорами, після повного завершення бойових дій звільнити та репатріювати російських військовополонених у разі їхнього бажання,

– повідомили в МЗС України.

"Водночас Україна залишає за собою право тримати під вартою та притягувати до кримінальної відповідальності військовослужбовців російських збройних сил та інших військових формувань, що діють на нашій території, за скоєні ними воєнні злочини та злочини проти людяності", – акцентували в МЗС.

Важливо зазначити, що при цьому російські солдати були і залишаються агресорами, загарбниками та окупантами на українській землі, а армія Росії в цілому – системним порушником законів та звичаїв війни.

Українські полонені в Росії

Також Україна вимагає гуманного ставлення до наших військовополонених з боку російської сторони, включаючи залучення спеціалізованих міжнародних інституцій для моніторингу умов їхнього тримання.

Останні новини щодо війни Росії проти України

Якщо російським загарбникам вдасться прорватися на Донбасі, українським бійцям буде вкрай складно. Ба більше, є загроза, що у такому випадку окупанти можуть повернутися на північ.

Кремлівський диктатор Володимир Путін погрожує бити ракетами "туди, куди ще не бив". Усе через поставки зброї Україні. Секретар Ради національної безпеки на оборони Олексій Данілов чітко відповів на такі відверто цинічні заяви глави країни-агресорки.

Російська пропаганда продовжує поширювати свої цинічні фейки. Цього разу країна-окупантка намагається дискредитувати керівництво України. У Центрі протидії дезінформації заявили, що Росія вигадала фейк про збут західної зброї. Вже попереджають, що країна-окупантка може готувати провокацію.

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