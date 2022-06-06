Про це президент Володимир Зеленський розповів під час спілкування з журналістами, передає 24 канал.

Важливо Ворожі кораблі змусили відійти на 100 кілометрів, РСЗВ від Британії : основне за 103 день війни

Він додав, що прорив росіян на Донбасі дасть їм можливість розширити наступ на південь країни.

Якщо буде прорив на Донбасі, нам буде дуже складно, кудись далі може піти, якщо це може перейти на південь, ракетні удари по центру, по наших стратегічних підприємствах. Може бути повернення і на ті території, які були окуповані частково,

– заявив глава держави.

Він також зазначив, що плани Росії поки прорахувати складно, а від окупантів "невідомо чого чекати". Раніше Зеленський сказав, що найскладнішими напрямками зараз є Запорізька область і район Сєвєродонецька.

"На Сєвєродонецькому напрямку Україна тримає ситуацію. Їх більше, вони потужніші, але у нас є шанс стримати наступ", – наголосив президент.

Які можливості мають ЗСУ на Сєвєродонецькому напрямку

Український лідер додав, що зараз Сєвєродонецьк не можна віддавати загарбникам, оскільки його деокупація "даватиметься дуже великими жертвами".

"У Сєвєродонецьку зараз відсотків 10 – 15 залишилося (місцевих жителів – 24 канал). У Лисичанську приблизно стільки ж. Але ми вчора їхали, людей на вулицях не видно, лише наші військові", – розповів Зеленський.

Раніше Гайдай заявляв, що ЗСУ зачистили половину Сєвєродонецька від росіян. За словами глави Луганської ОВА, українські військові здатні вибити окупантів з міста. Проте воно не має важливого стратегічного значення.

Коротко про ситуацію у Сєвєродонецьку

росіяни контролювали 70% Сєвєродонецька, однак упродовж двох днів ЗСУ витіснили російських окупантів, тож Сєвєродонецьк буквально поділено навпіл;

ворог втратив величезну кількість особового складу, в полоні 8 росіян;

усі резерви російської армії спрямовані на захоплення Сєвєродонецька і траси Лисичанськ – Бахмут.

Олег Жданов припустив, що окупанти в Сєвєродонецьку можуть застосувати вогневий вал: дивіться відео