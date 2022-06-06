Об этом президент Владимир Зеленский рассказал, общаясь с журналистами, передает 24 канал.

Важные вражеские корабли заставили отойти на 100 километров, РСЗО от Британии: основное за 103 день войны

Он добавил, что прорыв россиян на Донбассе позволит им расширить наступление на юг страны.

Если будет прорыв на Донбассе, нам будет очень сложно, куда-нибудь дальше может пойти, если это может перейти на юг, ракетные удары по центру, по нашим стратегическим предприятиям. Может быть возвращение и на те территории, которые были частично оккупированы,

– заявил глава государства.

Он также отметил, что планы России пока просчитать сложно, а от кафиров "неизвестно чего ждать". Ранее Зеленский сказал, что самыми сложными направлениями сейчас Запорожская область и район Северодонецка.

"На Северодонецком направлении Украина держит ситуацию. Их больше, они более мощные, но у нас есть шанс сдержать наступление", - подчеркнул президент.

Какие возможности имеют ВСУ на Северодонецком направлении

Украинский лидер добавил, что сейчас Северодонецк нельзя отдавать захватчикам, поскольку его деоккупация будет "даваться очень большими жертвами".

"В Северодонецке сейчас процентов 10 – 15 осталось (местных жителей – 24 канал). В Лисичанске примерно столько же. Но мы вчера ехали, людей на улицах не видно, только наши военные", – рассказал Зеленский.

Ранее Гайдай заявлял, что ВСУ зачистили половину Северодонецка от россиян. По словам главы Луганской ОВ, украинские военные способны выбить оккупантов из города. Однако она не имеет важного стратегического значения.

Коротко о ситуации в Северодонецке

россияне контролировали 70% Северодонецка, однако в течение двух дней ВСУ вытеснили российских оккупантов, поэтому Северодонецк буквально поделен пополам;

враг потерял огромное количество личного состава, в плену 8 россиян;

все резервы русской армии направлены на захват Северодонецка и трассы Лисичанск – Бахмут.

Олег Жданов предположил, что кафиры в Северодонецке могут применить огневой вал: смотрите видео