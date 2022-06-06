Відважні українські воїни з усіх сил намагаються якомога швидше звільнити українську землю від російських окупантів. Усі мрії ворога про те, що йому вдасться надовго затриматися в Україні, розбиваються на друзки після зустрічі з нашими героїчними захисниками та захисницями.

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Російські окупанти втекли з блокпостів

Мелітопольський район дуже довго потерпав від російських окупантів. Мер міста Іван Федоров повідомив радісну звістку – незабаром мирному населенню регіону росіяни вже загрожувати не будуть.

Російські окупанти намагалися розігнати фейки про те, що Україна збирається "здати" Запоріжжя, а ЗСУ не будуть проводити деокупацію.

Реальність показала, що ситуація кардинально протилежна, наші воїни активно б'ють ворога та звільняють від нього наші міста та села.

Звісно, кожного дня окупанти посилюють тиск на мирних людей та створюють багато проблем, але загальна тенденція незмінна – ЗСУ вдасться прогнати російських загарбників з України.

У найближчі тижні – місяці Мелітополь буде деокупований. Нам вдасться відновити українську державність на території нашого міста. І ми віримо у наші героїчні ЗСУ. Три дні тому зі всіх блок-постів на території Мелітопольського району росіяни поїхали. Втекли, завдяки ЗСУ. І навіть з території Василівки вони перемістилися до Зеленого Гаю через страх наступу наших військових,

– розповів Федоров.

Також він додав, що в самому Мелітополі російські окупанти відключили український зв'язок та інтернет. Він розповів, що подекуди знайти зв'язок можна та закликав мелітопольців, які виїхали, підтримувати контакт з мешканцями міста, яке тимчасово перебуває в окупації.

Ситуація на окупованих територіях: коротко про останні події

Російські окупанти почали тероризувати фермерів на Херсонщині. Стало відомо про випадки викрадення та тортур.

Загарбники вирішили привласнити собі АЗС на Херсонщині. Вони хочуть завозити пальне з Криму та продавати його на наших заправках.

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