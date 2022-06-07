По данным источников 24 канала в украинских спецслужбах, российские захватчики планируют воровать и продавать украинское зерно для пополнения собственного бюджета и направить деньги на поддержку боевых действий. Благодаря искусственно созданному россиянами дефициту на этом рынке, по замыслу Кремля, Москве удастся частично компенсировать ущерб от санкций.

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Содействуют этому значительное повышение цен и наличие немалого количества стран, готовых покупать украденное украинское зерно.

Угрожают убийством и обещают покупать по крайне низким ценам

С момента захвата части Херсонской области российские захватчики сразу же начали вывозить зерновые в Крым.

Параллельно с этим оккупанты начали "работу" с руководителями и владельцами сельскохозяйственных предприятий. Первоначально аграриям обещали обеспечение "нормальных условий труда" и доступ к российскому рынку сбыта.

Впрочем, фермеры сотрудничать с россиянами не захотели по целому ряду причин. В частности, из-за ненависти к оккупантам и тотального к ним недоверия. Кроме того, все понимали, что захватчики никогда не позволят им нормально зарабатывать и поддерживать прибыльную работу предприятия.

Поскольку обеспечить посевную собственными силами на временно оккупированной территории Россия не может, высшее военно-политическое командование отдало приказ ФСБшникам по усилению давления на херсонских аграриев.

После этого российские спецслужбы вместе с так называемыми боевиками МДБ из ОРДЛО начали массово похищать руководителей фермерских хозяйств и отвозить их в оккупированный Луганск.

"На подвалах" в так называемой "ЛНР" специалисты по пыткам и допросам проводили "спецмеры" по отношению к украинским аграриям. Фермерам за отказ в сотрудничестве угрожают убийствами, расправой над их семьями. Отпускают захватчики похищенных украинцев только после получения выкупа и согласия на полноценную работу.

Оккупанты же при этом цинично обещают не отбирать урожай, а выкупать его за рубли. Конечно, за цену, которая значительно ниже среднерыночной.

Посевная фактически сорвана

Впрочем, даже при бешеном давлении фермеры находят возможности не проводить посевные работы в полную силу. Они понимают, что 80% урожая оккупанты будут просто забирать, а земельные участки – "национализируют". Для того чтобы отбирать у проукраинских аграриев землю, коллаборанты и захватчики начали создавать новый "земельный кадастр". Туда будут вносить всю информацию о владельцах паев "с нуля". То есть, фактически землю у фермеров будут забирать и передавать ее "в собственность" тех, кто согласился на сотрудничество.

В Запорожской области стали ставить на учет всех фермеров

Кроме того, оккупанты начали давление на хозяйства и фермеров, работающих на собственных земельных участках. Коллаборанты вместе с отрядами ФСБшников ездят по селам и регистрируют аграриев. Кроме того, захватчики предоставляют людям так называемую "лицензию" на проведение земельных работ.

Фермерам объясняют, что теперь они "должны работать на Россию" и платить налоги не в Киев, а "в местные бюджеты". Никаких объяснений по поводу дальнейшей судьбы региона российские спецслужбы аграриям не дают. Вместо этого ограничиваются стандартными пропагандистскими штампами о том, что народ сам решит, с кем ему быть.