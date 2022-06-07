За даними джерел 24 каналу в українських спецслужбах, російські загарбники планують красти та продавати українське зерно для поповнення власного бюджету та спрямування грошей на підтримку бойових дій. Завдяки штучно створеному росіянами дефіциту на цьому ринку, за задумом Кремля, Москві вдасться частково компенсувати шкоду від санкцій.

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Сприяють цьому значне підвищення цін та наявність чималої кількості країн, які готові купувати крадене українське зерно.

Погрожують вбивством та обіцяють купувати за вкрай низькими цінами

З моменту захоплення частини Херсонської області російські загарбники одразу ж почали вивозити зернові до Криму.

Паралельно з цим окупанти почали "роботу" з керівниками та власниками сільськогосподарських підприємств. Спочатку аграріям обіцяли забезпечення "нормальних умов праці" та доступ до російського ринку збуту.

Втім, фермери співпрацювати з росіянами не захотіли по цілій низці причин. Зокрема, через ненависть до окупантів та тотальну до них недовіру. Крім того, всі розуміли, що загарбники ніколи не дадуть їм змогу нормально заробляти та підтримувати прибуткову роботу підприємства.

Оскільки ж забезпечити посівну власними силами на тимчасово окупованій території Росія не може, вище військово-політичне командування віддало наказ ФСБшникам по посиленню тиску на херсонських аграріїв.

Після цього російські спецслужбісти разом з так званими бойовиками "МДБ" з ОРДЛО почали масово викрадати керівників фермерських господарств та відвозити їх до окупованого Луганська.

"На підвалах" у так званій "ЛНР" фахівці з катувань та допитів проводили "спецзаходи" щодо українських аграріїв. Фермерам за відмову в співпраці погрожують вбивствами, розправою над їхніми родинами. Відпускають загарбники викрадених українців лише після отримання викупу та згоди на повноцінну роботу.

Окупанти ж при цьому цинічно обіцяють не відбирати врожай, а викуповувати його за рублі. Звісно, за ціну, що значно нижча від середньоринкової.

Посівна фактично зірвана

Втім, навіть попри шалений тиск фермери знаходять можливості не проводити посівні роботи у повну силу. Вони розуміють, що 80% врожаю окупанти просто забиратимуть, а земельні ділянки – "націоналізують". Для того, аби відбирати у проукраїнських аграріїв землю, колаборанти та загарбники почали створювати новий "земельний кадастр". Туди вноситимуть всю інформацію про власників паїв "з нуля". Тобто фактично землю у фермерів забиратимуть та передаватимуть її "у власність" тих, хто погодився на співпрацю.

У Запорізькій області почали ставити на облік всіх фермерів

Крім того, окупанти почали тиск на господарства та фермерів, які працюють на власних земельних ділянках. Колаборанти разом з загонами ФСБшників їздять селами та реєструють аграріїв. Крім того, загарбники надають людям так звану "ліцензію" на проведення земельних робіт.

Фермерам пояснюють, що відтепер вони "мають працювати на Росію" та сплачувати податки не у Київ, а "у місцеві бюджети". Ніяких пояснень щодо подальшої долі регіону російські спецслужбісти аграріям не надають. Замість цього обмежуються стандартними пропагандистськими штампами про те, що "народ сам вирішить, із ким йому бути".