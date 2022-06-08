Об этом сообщили в Государственном бюро расследований. В ведомстве отметили, что они продолжают системно проверять проживающих в Украине граждан страны-агрессорки относительно их возможной причастности к диверсионно-разведывательным группам.

К слову "Не идите на эту войну": россиянин, 10 лет живущий на Буковине, сжег военный билет

Освободился от хлама

По информации Государственного бюро расследований, все же большинство граждан России, проживающих в нашем государстве, осуждают войну, начатую государством-агрессором против Украины. Так россияне прибегают к своим способам протеста, в частности, к сожжению российских документов.

Отмечается, что сказать "нет" агрессии России решил гражданин этой страны, уже более 2 десятилетий проживающий в Одессе. Он публично сжег свой хлам в виде паспорта государства-агрессорки.

Категорически против действий России

"Я не поддерживаю политику России. Категорически против того, что началось 24 февраля 2022 года и все, что делает Россия на территории Украины в течение последних 8 лет. Вторжение не должно быть. Я считаю, что этот паспорт гражданина России мне не нужен", – сообщил россиянин.

Как он отметил, сжег документ, ведь не хочет иметь ничего общего с россиянами. В то же время подчеркнул, что сделал это по собственному желанию.

Справка. Мужчина, сжегший российский паспорт, уроженец Магадана. Переехал в нашу страну 22 года назад. Когда началась война, живущие в России родственники звали его домой, однако мужчина считает, что они "зомбированы" и отказался возвращаться.

Россиянин, проживающий в Одессе, сжег российский паспорт: смотрите видео ДБР



Россияне, проживающие в Украине, сжигают российские паспорта: похожие случаи

Гражданин России, родившийся в российской республике Коми, сжег свой паспорт страны-агрессорки в центре Днепра. Он отметил, что переехал в Украину еще в 1998 году, и за все эти годы его никто и никогда здесь не "притеснял".

Этнический украинец с российским гражданством вернулся в Украину, чтобы вступить в ряды ВСУ, поскольку не мог смириться с нападением России на его Родину. В то же время, он также решил сжечь свой паспорт государства-агрессорки.

Россиянка, переехавшая в Черкасс 6 лет назад из города Новокузнецк, тоже решила эффектно избавиться от паспорта государства-агрессорки, сжег его. Она подчеркнула, что политический режим в России противоречит ее убеждениям.

Может быть интересно – артиллеристы смешали с землей вражеский склад с боеприпасами: смотрите видео