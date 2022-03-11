Женщина отметила, что действующий политический режим России противоречит ее убеждениям. Она переехала в Украину из российского города Новокузнецк 6 лет назад.
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"Я приехала из Кемеровской области, там родилась, жила до 24 лет. Потом в соцсети "ВКонтакте" познакомилась со своим будущим мужем и решила переехать в Черкассы", – рассказала Елизавета.
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За пределом терпения
По словам женщины, когда Россия начала полномасштабную войну против Украины, она поняла, что не хочет с этой страной иметь ничего общего. Елизавета зажигалкой подожгла паспорт и заверила, что ее решение обдумано.
Мой паспорт мне сейчас не нужен. Не хочу, чтобы он был у меня. Чувствую жалость и боль, потому что любила и до сих пор люблю эту страну. Но то, что сейчас происходит с ней, это просто вне понимания и терпения,
– сказала женщина.
Елизавета с мужем / Фото "Общественное Черкассы"
Планирует жить в Украине
Елизавета заявила, что в Украине нет неонацистов, фашистов, а она никогда не видела от украинского народа ничего кроме добра. Поэтому женщина будет ждать украинский паспорт.
"Подала заявление на гражданство в сентябре прошлого года и до сих пор жду. Я хочу остаться в Украине, чтобы вся моя дальнейшая жизнь была связана с этой страной, потому что я чувствую себя ее частью", – рассказала Елизавета.
Российский паспорт Елизаветы / Фото "Общественное Черкассы"