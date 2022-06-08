Про це повідомили в Держаному бюро розслідувань. У відомстві зазначили, що вони продовжують системно перевіряти громадян країни-агресорки, які проживають в Україні, щодо їхньої можливої причетності до диверсійно-розвідувальних груп.
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Звільнився від непотребу
За інформацією Державного бюро розслідувань, усе ж більшість громадян Росії, які проживають в нашій державі, засуджують війну, яку розпочала держава-агресорка проти України. Так росіяни вдаються до своїх способів протесту, зокрема спаленню російських документів.
Зазначається, що сказати "ні" агресії Росії вирішив громадянин цієї країни, який вже понад 2 десятиліття мешкає в Одесі. Він публічно спалив свій непотріб у вигляді паспорта держави-агресорки.
Категорично проти дій Росії
"Я не підтримую політику Росії. Категорично проти того, що почалось 24 лютого 2022 року та все, що робить Росія на території України протягом останніх 8 років. Вторгнення не мало бути. Я вважаю, що цей паспорт громадянина Росії мені не потрібен", – повідомив росіянин.
Як він зазначив, спалив документ, адже не хоче мати нічого спільного із росіянами. Водночас наголосив, що зробив це за власним бажанням.
Росіянин, який мешкає в Одесі, спалив російський паспорт: дивіться відео ДБР
Росіяни, які мешкають в Україні, спалюють російські паспорти: схожі випадки
- Громадянин Росії, який народився в російській республіці Комі, спалив свій паспорт країни-агресорки у центрі Дніпра. Він зазначив, що переїхав до України ще у 1998 році, і за всі ці роки його ніхто й ніколи тут не "утискав".
- Етнічний українець з російським громадянством повернувся в Україну, аби вступити до лав ЗСУ, оскільки не міг змиритися із нападом Росії на його Батьківщину. Водночас він також вирішив спалити свій паспорт держави-агресорки.
- Росіянка, яка переїхала до Черкас 6 років тому з міста Новокузнецьк, теж вирішила ефектно позбутися паспорту держави-агресорки, спаливши його. Вона наголосила, що політичний режим в Росії суперечить її переконанням.
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