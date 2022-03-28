Олександр Лузенко протягом 9 років працював у службі надзвичайних ситуацій на Росії. За час служби врятував не одне життя, але зараз він Україні. І тут він бореться за свою Батьківщину.

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Побажав Росії горіти яскравим полум'ям

Він повернувся до України у 2017 році. І тепер називає себе колишнім громадянином Росії. Чоловік не зміг змиритися з нападом Росії на його Батьківщину, а також з тим, що окупанти вбивають дорослих і дітей в його рідній країні. Тож він вступив до лав ЗСУ та став боронити свою землю.

Також військовий вирішив раз і назавжди відректися від зв'язків із Росією. Для цього порвав і спалив свої паспорт та військовий квиток.

Я вступив до ЗСУ, щоб захищати свою Батьківщину, свою Неньку! І я на ваших очах рву російський паспорт. Нехай Росія горить так само яскраво, як горять її документи,

– наголосив він.

Дивіться відео, як боєць ЗСУ спалює свій російський паспорт:

У СБУ наголошують на тому, що до лав ЗСУ Олександра Лузенка взяли після низки ретельних перевірок. Ми ж вважаємо його вчинок мужнім і вдячні йому за те, що повернувся на Батьківщину та боронить її від загарбників.

Тим часом на Росії для матері важливіший Путін, ніж її полонений син – дивіться відео: