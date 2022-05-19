Державне бюро розслідувань оперативно виявляє осіб, що можуть становити загрозу національній безпеці України. В тому числі, активно перевіряють росіян на те, чи можуть вони бути причетні до диверсійно-розвідувальної діяльності.
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Але самі росіяни активно засуджують збройну агресію Росії та підтримують Україну.
Так, 50-річний росіянин Валерій Ремньов на підтвердження своєї проукраїнської позиції висловив бажання публічно спалити військовий квиток. Він розповів, що народився і виріс в місті Набережні Челни республіки Татарстан, де й проходив військову службу.
Чоловік 10 років тому приїхав на Буковину, де одружився з українкою та виховує сина справжнім патріотом України. З приходом «русского міра», як і усі українці, він почав ховатися до бомбосховища під час повітряної тривоги.
"Я навіть в найстрашнішому сні не міг уявити, що у 2022 році Росія на чолі з Путіним почне війну проти України. Це війна, це ніяка не спецоперація", – пояснює він.
Росіянин зазначає, що засуджує російські жахаючі злочини на території вільної суверенної держави.
Я хочу спалити свій військовий квиток, аби показати приклад. Росіяни, робіть так само – паліть свої військові квитки, не йдіть на цю війну! Люди тут помирають. Я хочу, щоб ви зупинили це, безумство цього ідіота,
– наголосив він.
Дивіться відео, як росіянин спалив свій військовий квиток:
Інші випадки, коли росіяни палили свій паспорт чи квиток
- Боєць ЗСУ Олександр Лузенко повернувся до України у 2017 році. Раніше чоловік протягом 9 років працював у службі надзвичайних ситуацій у Росії. Тепер він показово порвав і спалив свій російський паспорт, а також побажав Росії горіти яскравим полум'ям.
- Колишній механік БТР мотострілецьких військ Росії показово знищив свій військовий квиток та закликав інших російських військових не воювати проти України та повертатись додому.
- Офіцер запасу російської армії засудив дії путінського режиму, закликавши земляків не вірити фейкам, які звучать у пропагандистських ЗМІ. На знак протесту проти дій окупантів він знищив свій паспорт та закликав росіян посприяти завершенню війни.
- Громадянин Росії, який майже 25 років живе в Дніпрі, публічно спалив свій паспорт. Чоловік зізнається, що не хоче мати нічого спільного з цією державою після того, як вона розпочала війну проти України. Він стверджує, що за всі роки його взагалі ніхто й ніколи не "притискав".
- Росіянка Єлизавета Романова, яка мешкає у Черкасах, не погоджується з діями режиму Володимира Путіна. Жінка зазначила, що чинний політичний режим в Росії суперечить її переконанням. Вона спалила свій російський паспорт.
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