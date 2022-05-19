Під час допиту росіянин заявив, що командування Росії буквально кинуло своїх напризволяще. Відповідне відео опублікувало управління Служби безпеки України у Харківській області.

Увага Окупант завдяки селфі спалився, що його підрозділ ховається у школах

Так, на відео окупант кілька разів за трохи більш ніж хвилинний запис повторював як мантру, що "командування їх кинуло". Схоже, росіяни самі й забули своє правило, яке нав'язали з пропагандистських фільмів про те, буцімто "сваїх нє брасаєм".

Ба більше, за його словами, без керівництва серед бою залишилося приблизно 19 людей.

І командування старше, і товариш майор. Ніхто не прийшов не допоміг, виходить. Командування просто нас кинуло,

— каже російський військовий.

Потім окупанту не залишилось нічого, як лише визнати, що люди в Україні – хороші, а "ми, виходить, фашисти тут".

"Нарешті окупанти почали робити правильні висновки. Вам нічого робити на нашій землі! Україна обов'язково переможе!", – впевнені у відомстві.

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На допиті загарбники, які здались у полон, також повідомили, що прибули виконувати легкі завдання – копати окопи чи відповідати на дзвінки керівництва. Натомість їх відправили в бункер, наказавши утримувати вигідну позицію.

А вже після того, як українські військові взяли їх у оточення, ситуація ставала все гіршою. Загарбники все чекали, поки командування приїде їх рятувати. Однак дива не сталось. Їм нічого не залишалось, окрім як здатись.

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Служба безпеки України оприлюднила черговий доказ того, що окупанти ховаються у цивільних об'єктах і ведуть звідти обстріли. Зокрема, вони використовують приміщення української школи як свої казарми та військові склади. Це вдалося з'ясувати після того, як СБУ зламала телефон загарбника. Окупант фактично сам зробив докази у вигляді селфі.

Напередодні журналісти знайшли і дружину окупанта з перехопленої СБУ телефонної розмови. Нагадаємо, що це саме та жінка, яка бажала катувань і смерті українським дітям. Також ідентифікували й самого окупанта – чоловіка співрозмовниці. На момент телефонного дзвінка воював проти України на Харківщині.

Ще днями СБУ знешкодила розгалужену агентурну мережу Росії, яка намагалась допомогти ворожим ДРГ проникнути у Миколаїв.

Українські правоохоронці змогли ідентифікувати вже другого російського військового, який ґвалтував мирних жінок на Київщині.

Окрім цього, СБУ ідентифікувала двох колаборантів, причетних до підриву на Північнокримському каналі й викрила двох засновників ІТ-компанії, які надавали рашистам програмне забезпечення та оргтехніку.

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