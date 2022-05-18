Йдеться про перехоплення СБУ, опубліковане 11 травня, де жінка у деталях описувала, як би вона "карала" українських дітей, зокрема – хотіла різати їм геніталії, колоти наркотики, відрубувати пальці, вуха та вирізати зірки на спинах. Журналісти "Схем" уточнили, що сама телефонна розмова подружжя нелюдів відбулась 29 квітня.

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Журналісти ідентифікували окупантів з перехоплення СБУ

Голос жінки з записаної СБУ телефонної розмови належить громадянці Росії Юлії Копитовій. Її чоловік – окупант Володимир Копитов, який на момент дзвінка перебував на території Харківської області.

Окупант Володимир Копитов / Фото "Схеми"

Йому 31 рік, він з міста Ярцево, що у Смоленській області. За номером телефону загарбника журналісти знайшли декілька майже порожніх профілів у соціальних мережах. Одна зі сторінок окупанта майже не містить інформації, втім на ній він сам себе характеризує, як "справжній псих, але не аморал".

Окупант Володимир Копитов / Фото "Схеми"

Дружина російського окупанта Юлія у дівоцтві мала прізвище Циганкова. Їй 30 років, жінка родом з села Пржевальське, що також розташоване у Смоленській області Росії. Раніше була заміжня за іншим чоловіком.

Росіянка Юлія Копитова, жінка з перехопленої СБУ розмови / Фото "Схеми"

За даними джерел українських журналістів у системі юстиції Росії, Юлія у 2020 році знову вийшла заміж, і змінила прізвище на Копитова. При цьому щонайменше ще у 2019 році жінка працювала у дитячій клінічній лікарні Смоленської області.

Жінка, яка бажала катувань і смерті українським дітям, разом зі своєю сестрою / Фото "Схеми"

Журналісти поспілкувались з Володимиром Копитовим телефоном. Жінка розмовляти відмовилась. Російський окупант, звісно ж, заперечив, що на записах СБУ голоси його та дружини:

– Ви в курсі, що ваш голос і голос вашої дружини Юлії потрапили на записи СБУ та були опубліковані?

– Ні.

– Не ваш голос? (Журналісти дали послухати фрагмент перехоплення СБУ)

– Не знаю. Не знаю, чий це голос, але не моєї дружини.

– А можемо з нею поговорити?

– Ні.

Подружжя російських окупантів / Фото "Схеми"

Відмовилась поспілкуватись з українськими журналістами й матір російського окупанта – Марина Копитова. Їй журналісти також дали прослухати запис СБУ:

– Я який стосунок маю до цього всього? Що це ви мені мозок полощете?

– Це ваш син та ваша невістка.

– Мій син там щось говорив? Якщо вона щось говорила, то з нею й розбирайтесь.

До слова, матір окупанта заявила, що начебто не може спілкуватись з сином, бо з ним буцімто немає зв'язку.

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