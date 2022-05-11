"Мирна" росіянка живе в прикордонному регіоні Росії, який межує з Україною. Туди депортують українців з тимчасово окупованих територій.

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Дружина окупанта каже, що сама б убивала дітей

Росіянку дуже сильно обурило те, що діти, яких проти їхньої волі вивезли до Росії, відмовилися малювати малюнки до 9 травня. Причину відмови вони пояснювали тим, що це не їхнє свято.

Через це дружина окупанта буквально скаженіла від люті. Своєму чоловіку-загарбнику вона розповіла, що сама б убивала українських дітей і робила б це з особливою жорстокістю, бо "з них виростуть нацисти".

Я б їм наркотики вколола, якби працювала, дивилася б їм у вічі і сказала б: "Здихайте, мучтеся". Я б їм пі*ьки різала, зірки на спинах вирізала, і взагалі по вуху б щодня відрізала, на пальці, щоб їм боляче так було,

– ганебно каже дружина окупанта.

Від такої жорстокості, здається, й окупант здивувався. Однак його дружина не зупинилася на цьому і додала, що краще всіх повбивати, а не везти до Росії.

Росіянка настільки ненавидить українців, що запевнила окупанта, що сама б розстріляла дітей.

Перехоплена розмова окупанта з дружиною: дивіться відео

Не менш обурлива перехоплена розмова

Щодня цинізм російських окупантів та їхніх "мирних" дружин, які зараз у Росії, вражає дедалі більше. В одній з останніх перехоплених розмов окупант розповідав своїй дружині про справді моторошний випадок – росіяни вбили жінку, яка йшла з дітьми. Окупанти вбили її при дітях.

Та реакція дружини загарбника вразила своєю жорстокістю та цинічністю не менше, ніж те, що розповідав окупант. Росіянка виправдала злочини ворожої армії і пояснила це тим, що нібито жінка з дітьми, яку вбили, теж "вважається ворогом", тому вона схвалює таку жорстокість.

Росіянка виправдала вбивство жінки при дітях: дивіться відео