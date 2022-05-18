Речь идет о перехвате СБУ , опубликованном 11 мая, где женщина в деталях описывала, как бы она "наказывала" украинских детей, в частности – хотела резать им гениталии, колоть наркотики, отрубать пальцы, уши и вырезать звезды на спинах. Журналисты "Схем" уточнили, что сам телефонный разговор супругов состоялся 29 апреля.

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Журналисты идентифицировали оккупантов по перехвату СБУ

Голос женщины из записанного СБУ телефонного разговора принадлежит гражданке России Юлии Копытовой. Ее муж – оккупант Владимир Копытов, который на момент звонка находился на территории Харьковской области.

Оккупант Владимир Копытов / Фото "Схемы"

Ему 31 год, он из города Ярцево, расположенного в Смоленской области. По номеру телефона захватчика журналисты обнаружили несколько почти пустых профилей в социальных сетях. Одна из страниц оккупанта почти не содержит информации, впрочем, на ней он сам себя характеризует, как "настоящий псих, но не аморал".

Оккупант Владимир Копытов / Фото "Схемы"

Жена русского оккупанта Юлия в девичестве имела фамилию Цыганкова. Ей 30 лет, женщина родом из села Пржевальское, также расположенное в Смоленской области России. Раньше была замужем за другим мужчиной.

Россиянка Юлия Копытова, женщина из перехваченного СБУ разговора / Фото "Схемы"

По данным источников украинских журналистов в системе юстиции России, Юлия в 2020 году снова вышла замуж и сменила фамилию на Копытова. При этом, по меньшей мере, еще в 2019 году женщина работала в детской клинической больнице Смоленской области.

Женщина, желавшая пыток и смерти украинским детям, вместе со своей сестрой / Фото "Схемы"

Журналисты пообщались с Владимиром Копытовым по телефону. Женщина разговаривать отказалась. Российский оккупант, конечно, возразил, что на записях СБУ голоса его и жены:

– Вы в курсе, что ваш голос и голос вашей жены Юлии попали на записи СБУ и были опубликованы?

– Нет.

– Не ваш голос? (Журналисты дали послушать фрагмент перехвата СБУ)

– Не знаю. Не знаю, чей это голос, но не моя жена.

– А можем с ней поговорить?

– Нет.

Супруги российские оккупантов / Фото "Схемы"

Отказалась пообщаться с украинскими журналистами и мать российского оккупанта – Марина Копытова. Ей журналисты также дали прослушать запись СБУ:

– Я какое отношение к этому всему? Что вы мне мозг полощете?

– Это ваш сын и ваша невестка.

– Мой сын что-то говорил? Если она что-то говорила, то с ней и разбирайтесь.

К слову, мать оккупанта заявила, что вроде бы не может общаться с сыном, потому что с ним будто нет связи.

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