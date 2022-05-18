У Службі безпеки України 18 травня розповіли, що ідентифікували двох високопосадовців окупаційних військ Росії. Саме вони причетні до руйнування гідротехнічних споруд на Північнокримському каналі.

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"Наразі розв'язують питання щодо оголошення зловмисників у міжнародний розшук. За всіма викритими фактами тривають слідчі дії, щоб встановити всіх причетних і притягнути їх до відповідальності", – сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.

Спецоперації на Київщині

У Києві контррозвідка СБУ знайшла двох засновників ІТ-компанії, які надавали рашистам програмне забезпечення та оргтехніку. Одними з їхніх замовників були представники так званого силового блоку псевдореспублік.

Крім цього, встановили, що злочинну діяльність організували двоє жителів Донеччини. Вони у 2014 році приїхали до Києва та налагодили бізнес у сфері інформаційних технологій. Зрадникам вдалось відкрити свої дочірні структури у Москві, Санкт-Петербурзі та тимчасово окупованому Донецьку й продовжували співпрацю з окупантами після повномасштабної агресії Росії.

Щомісяця прибутки колаборантів становили понад 4 мільйони гривень. Наразі їх затримали та проводять необхідні слідчо-оперативні заходи,

– сказав Дехтяренко.

Він додав, що також затримали колаборанта, який підтримував росіян під час окупації Димера. Чоловік намагався нав'язати негативне ставлення до України та заперечував злочини рашистів.

Бойовики та блогерка

На Донеччині СБУ викрили та затримали ворожого агента. Він збирав дані про Збройні Сили України та Нацполіцію у Слов'янську. Його зв'язковим був представник ворожого угруповання з тимчасово окупованої території області.

У Чернігівській області СБУ повідомила про підозру блогерці. Вона публічно підтримувала російську агресію та поширювала кремлівський контент, брехню про знищення інфраструктури та спростовувала факти злочинів росіян.

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На Луганщині засудили до 8 та 10 років двох бойовиків, які добровільно приєдналися до збройних формувань псевдореспубліки. Вони потрапили у полон у березні. До того обстрілювали позиції українських військових біля Щастя та Сєвєродонецька.

Також співпрацював з окупантами ексначальник однієї з філій національної енергокомпанії. Він добровільно погодився обіймати посаду так званого керівника Луганської ТЕЦ, яку захопив агресор. Наразі тривають заходи, щоб затримати зрадника.

Зрадник на Рівненщині

Знайшли ворожого агента й на Рівненщині. Він збирав дані про дислокацію українських військ та техніки. Колаборант доповідав про рух вантажних локомотивів через станцію "Рівне". Чоловіка затримали, коли він намагався передати окупантам секретні дані. Йому загрожує до 13 років позбавлення волі.

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