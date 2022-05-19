Во время допроса россиянин заявил, что командование России буквально бросило своих на произвол судьбы. Соответствующее видео было опубликовано управлением Службы безопасности Украины в Харьковской области.

Внимание Оккупант благодаря селфи спалился, что его подразделение прячется в школах

Так, на видео оккупант несколько раз за чуть более, чем минутную запись повторял, как мантру, что "командование их бросило". Похоже, россияне сами же и забыли свое правило, которое навязали из пропагандистских фильмов, о том, будто "своих не бросаем".

Более того, по его словам, без руководства среди боя остались примерно 19 человек.

И командование старшее, и товарищ майор. Никто не пришел не помог, выходит. Командование просто нас бросило,

– говорит российский военный.

Потом оккупанту не осталось ничего, как только признать, что люди в Украине – хорошие, а "мы, выходит, фашисты здесь".

"Наконец-то оккупанты начали делать правильные выводы. Вам нечего делать на нашей земле! Украина обязательно победит!", – уверены в ведомстве.

Российское руководство сначала обмануло своих солдат, поэтому они сдались

На допросе сдавшиеся в плен захватчики также сообщили, что прибыли выполнять легкие задания – копать окопы или отвечать на звонки руководства. Вместо этого их отправили в бункер, приказав удерживать выгодную позицию.

А уже после того, как украинские военные взяли их в окружение, ситуация становилась все хуже. Захватчики все ждали, пока командование приедет их спасать. Однако чуда не произошло. Им ничего не оставалось, кроме как сдаться.

СБУ показала допрос оккупанта, сдавшегося в плен в Харьковской области: смотрите видео

Последние российские преступники, разоблаченные в СБУ: коротко

Служба безопасности Украины обнародовала очередное доказательство того, что оккупанты прячутся в гражданских объектах и ведут оттуда обстрелы. В частности, они используют помещения украинской школы в качестве своих казарм и военных складов. Это удалось выяснить после того, как СБУ взломала телефон захватчика. Оккупант фактически сам сделал доказательства в виде селфи.

Накануне журналисты нашли и жену оккупанта из перехваченного СБУ телефонного разговора. Напомним, что это та женщина, которая желала пыток и смерти украинским детям. Также идентифицировали и самого оккупанта – мужа собеседницы. На момент телефонного звонка воевал против Украины в Харьковской области.

Еще на днях СБУ обезвредила разветвленную агентурную сеть России, пытавшуюся помочь враждебным ДРГ проникнуть в Николаев.

Украинские правоохранители смогли идентифицировать уже второго российского военного, который насиловал мирных женщин в Киевской области.

Кроме этого, СБУ идентифицировала двух коллаборантов, причастных к подрыву на Северокрымском канале, и разоблачила двух учредителей IТ-компании, предоставлявших рашистам программное обеспечение и оргтехнику.

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