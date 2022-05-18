Поки російські пропагандисти розганяють фейки про те, що це нібито українські захисники дислокуються у школах та лікарнях, буцімто роблячи "живий щит" з цивільних, окупанти насправді використовують приміщення української школи як свої казарми та військові склади.

До теми Міг допомагати окупантам захопити ЧАЕС: за заступника гендиректора станції взялося ДБР

СБУ зламала телефон загарбника. Окупант фактично сам зробив докази у вигляді селфі. На задніх планах можна побачити спортивний зал школи та навіть навчальний клас.

Як окупант "спалився"


Російський окупант робить селфі у школі на Херсонщині / Фото СБУ


Він відправляє фото своїм рідним / Фото СБУ

Судячи з фону на одній з фотографій, це приміщення для учнів початкових класів.

На фото – військовослужбовець 23 загону спеціального призначення росгвардії, яка дислокується у Челябінську. Окупанта звати Сергій Віталійович Дидикін.

Він систематично відсилає рідним і знайомим свої "геройські" селфі зі школи у місті Білозерка на Херсонщині.

Останні викриті злочинці СБУ:

Як росіяни використовують дітей

Зауважимо, що російські окупанти намагаються шукати інформаторів по всій Україні. Насамперед ворог особливо активно намагається вербувати українських дітей. Дітям пропонують "гонорари" за фото та відео з місць обстрілів, а також з місця дислокацій ЗСУ. Зокрема дітей просять фотографувати блокпости або об'єкти військової або критичної інфраструктури.

СБУ просить вчителів та громадян постійно говорити дітям про небезпеку листування з незнайомцями.

До теми – окупант вихваляється розстрілами мирних: дивіться відео