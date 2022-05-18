Заступник гендиректора ЧАЕС міг допомагати росіянам

Спільними силами Державного бюро розслідувань та Служби безпеки України посадовця затримали ще у березні. За інформацією ДБР, він самовільно залишив місце служби в умовах воєнного стану та переховувався на Закарпатті.

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Військовослужбовець просто втік зі станції замість того, щоб забезпечити її фізичний захист, як передбачають його обов'язки. Саме тому його дії трактували як дезертирство.

Чоловікові вже оголосили про підозру за статтею 407 Кримінального Кодексу та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

Окрім того, у ДБР припустили, що заступник гендиректора ЧАЕС міг бути причетним до захоплення станції окупантами практично з самого початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі там перевіряють, чи сприяв він ворожим військовим у цій справі.

Зокрема, співробітники ДБР та СБУ вже провели обшуки в адміністративних приміщеннях Чорнобильської електростанції. Вони вилучили документи та цифрові носії інформації та опитали свідків. Попереду – проведення судової психологічної експертизи та допити інших посадовці станції.

ДБР та СБУ перевіряють заступника гендиректора ЧАЕС / Фото ДБР

Якщо результати слідства покажуть, що чоловік й справді міг посприяти захопленню ЧАЕС російськими військовими, йому повідомлять про підозру у державній зраді за статтею 111 ККУ. Процесуальне керівництво у цій справі здійснює Закарпатська спеціалізована прокуратура у військовій та оборонній сфері.

Основне про захоплення ЧАЕС росіянами

Російські окупанти увійшли до зони Чорнобильської АЕС зі сторони Білорусі ще в перший день повномасштабної війни – 24 лютого. Українські нацгвардійці чинили опір ворогам, однак вони все ж захопили станцію.

Окупанти використовували зону відчуження для підготовки своїх атак, а над ЧАЕС та усією Європою нависла небезпека нової глобальної катастрофи.

Працівників ЧАЕС окупанти утримували у заручниках, не дозволяючи провести ротацію персоналу. Кілька десятків людей були змушені продовжувати роботу в умовах окупації.

Рух важкої військової техніки окупантів порушив верхній шар ґрунту – у повітря піднявся радіоактивний пил. Через це фіксували перевищення контрольних рівнів потужності дози гамма-випромінювання.

У березні стало відомо, що єдина лінія електропостачання ЧАЕС та всіх її ядерних об'єктів пошкоджена, а станція – знеструмлена. Через відсутність електрики неможливо було забезпечити постійне охолодження на сховищі відпрацьованого ядерного палива. Це, своєю чергою, загрожувало витоку радіації.

За час окупації у Чорнобильській зоні неодноразово палали пожежі, які неможливо було загасити через окупацію російськими військами та бойові дії. Це лише посилювало ризики глобальної екологічної катастрофи.

Наприкінці березня з'явилася інформація, що Росія відводить свої війська з території, зокрема й через реальне опромінення частини ворожих військових. 31 березня всі окупанти покинули ЧАЕС після 36 днів окупації.

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