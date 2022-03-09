Новину повідомила пресслужба Укренерго. Наразі фахівці спостерігають за ситуацією та обіцяють інформувати про всі зміни.

Зауважте Театр абсурду: росіяни поширюють фейк про "роздачу гуманітарної допомоги" для працівників ЧАЕС

У результаті ворожих дій російських окупантів повністю знеструмлена Чорнобильська АЕС. Місто Славутич також знеструмлено,

– мовиться у повідомленні.

МАГАТЕ втратила зв'язок із системами моніторингу

Міжнародне агентство з атомної енергії ще у ніч на 9 березня повідомило про втрату зв'язку із системами моніторингу на ЧАЕС.

Російські окупанти захопили ЧАЕС 24 лютого після жорстких боїв. Працівників утримують у заручниках.

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