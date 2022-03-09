Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Важливо Працівники не можуть вийти з АЕС, бо потраплять в руки терористів, – Зеленський

Віддалена передача даних із систем моніторингу гарантій, встановлених на Чорнобильській АЕС, була втрачена,

– наголосили в агентстві.

Окупанти захопили ЧАЕС

Російські військові захопили Чорнобильську АЕС після жорстких боїв 24 лютого. Станція працює у плановому режимі, але персонал тримають у заручниках. Люди не можуть вийти, вони облаштували тимчасові гуртожитки та їдять раз на день.

Україна назвала захоплення росіянами ЧАЕС ядерним тероризмом. Росіяни порушують вимоги радіаційної безпеки. Це становить загрози не лише для України, але й для всього світу.

Фейки росіян про ЧАЕС

В Держатомрегулюванні повідомили, що окупанти завезли гуманітарну допомогу в зону ЧАЕС, аби створити "картинку для ЗМІ".

Працівники ЧАЕС відмовились від такої "допомоги", тому окупанти переодягнули своїх військових у форму концерну NOVARKA. Хоча персонал NOVARKA завершив свою роботу у зоні відчуження ще у вересні 2020 року.



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