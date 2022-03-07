В Держатомрегулюванні повідомили, що загарбники завезли гуманітарну допомогу в зону ЧАЕС для створення "картинки для ЗМІ".
До теми У Миколаєві українські військові затисли ворога, росіяни ховаються у лісі й будинках
Персонал ЧАЕС відмовився від такої "допомоги", тому окупанти вирішили переодягнути своїх військових у форму концерну NOVARKA та зняли сюжет.
До слова, раніше РФ заявила, що буцімто привезла в Херсон гуманітарну допомогу. Насправді "поміч" призначена зовсім не для місцевих мешканців, але насправді туди привезли 60 – 80 мешканців тимчасово окупованого Криму. А херсонці навіть не підійшли до фур та посилали окупантів.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!